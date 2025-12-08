Quatre morts en estavellar-se una avioneta als Pirineus francesos al costat de la frontera
El sinistre va tenir lloc diumenge al departament d'Arieja
EFE
Quatre persones han mort aquest diumenge en estavellar-se l'avioneta turística en la qual sobrevolaven els Pirineus francesos. L'aeronau es va estavellar a pocs quilòmetres de la frontera amb Catalunya, en el departament d'Arieja (a Occitània), segons han informat aquest dilluns els mitjans locals.
L'avioneta havia enlairat de l'aeroclub de Saint-Girons, que va ser el que va contactar amb el Centre de Coordinació i Salvament Aeronàutic de Lió en inquietar-se per no tenir notícies de la seva situació. La Prefectura d'Arieja va desplegar a partir de llavors un operatiu de cerca que va incloure un helicòpter de protecció civil, recolzat per un dispositiu terrestre i bombers que van permetre localitzar l'aeronau en un lloc de difícil accés.
Van ser els gendarmes experts en rescats en muntanya els que, transportats en helicòpter, van constatar que les quatre persones que anaven a bord estaven mortes.
