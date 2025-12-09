Trump diu que els polítics europeus són “dèbils” i els pressiona per expulsar més migrants
El president dels EUA qualifica de “desastrosa” la política migratòria europea
ACN
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que els polítics europeus són “dèbils” per la seva política migratòria “desastrosa”. En una entrevista amb ‘Politico’ publicada aquest dimarts, Trump ha acusat els dirigents europeus de “voler ser políticament correctes” per no expulsar més immigrants i ha advertit que els seus països deixaran de ser “viables” si no canvien de política migratòria. Replicant el discurs xenòfob que utilitza als Estats Units, Trump ha vinculat immigració amb delinqüència també a Europa i, inclús, ha atribuït els “canvis d’ideologia” a la diversitat social al Vell Continent.
“Odio el que ha passat a Londres o París”, ha afirmat. Tot seguit, ha atacat l’alcalde de la capital britànica, el laborista Sadiq Khan: “És horrible”. El president dels EUA ha assegurat que el primer alcalde musulmà de Londres ha aconseguit governar perquè “han deixat entrar” al país “massa gent”. Per contra, ha recordat el seu aval al primer ministre hongarès, l’ultraconservador Viktor Orbán.
El president dels EUA ha reiterat que la majoria de les nacions europees estan “en decadència”, una opinió que també apareix en l’estratègia de seguretat nacional de l’administració Trump publicada la setmana passada i que ha aixecat crítiques a Brussel·les perquè pretén promoure els partits d’extrema dreta europeus.
Trump també ha criticat la posició europea sobre les negociacions de pau amb Rússia per la guerra a Ucraïna. “Europa no està fent una bona feina, parlen massa i no aconsegueixen res”, ha dit.
