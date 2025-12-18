L'excap de la morgue de Harvard, condemnat a vuit anys per tràfic de restes humanes
Entre les restes traficades hi havia cervells, pell, mans, rostres, caps dissecats i altres parts, procedents de cadàvers donats per a la recerca
L'excap de la morgue de la Universitat d'Harvard Cedric Lodge ha estat condemnat a vuit anys de presó per tràfic d'òrgans i de restes humanes, mentre que la seva dona ha rebut una pena d'un any per estar implicada en la mateixa trama. Segons el comunicat del Departament de Justícia estatunidenca, des de 2018 fins almenys març de 2020 Lodge va participar en la venda i transport interestatal de restes humanes robades de la morgue d'aquest centre universitari situat a Boston, Massachusetts.
Entre les restes traficades hi havia cervells, pell, mans, rostres, caps dissecats i altres parts, procedents de cadàvers donats després d'haver estat utilitzats amb finalitats de recerca i ensenyament, però abans que poguessin ser rebutjats, segons l'acord de donació anatòmica entre el donant i l'escola.
Lodge agafava les restes sense avisar a la universitat i les traslladava al seu domicili a New Hampshire. Després, ell i la seva esposa, Denise, les venien i enviaven als compradors en altres estats o, en defecte d'això, els compradors els recollien directament i els transportaven pel seu compte.
"El tràfic a través del correu dels Estats Units de restes humanes robades és un acte pertorbador que victimitza a famílies que ja estan de dol, a més de crear una situació potencialment perillosa per a empleats i clients del servei postal", va dir en el comunicat Christopher Nielsen, inspector a càrrec de la Divisió de Filadèlfia del Servei d'Inspecció Postal.
El diari The New York Times va recordar aquest dimecres que Lodge va treballar a Harvard de 1995 a 2023, any en què va ser acomiadat.
La Facultat de Medicina d'Harvard va assenyalar també el dimecres que les seves accions van "ser abominables i incompatibles" amb els valors que aquesta universitat, els seus donants anatòmics i els seus sers estimats "esperen i mereixen".
"Si bé la sentència conclou el cas penal en contra seva, el procés de sanació pel dolor que va causar continua", va afegir la universitat.
Harvard va recalcar que el seu programa de donacions anatòmiques "depèn del compromís profund i desinteressat dels donants individuals i les seves famílies per a brindar oportunitats educatives essencials a estudiants de medicina, cirurgians, farmacèutics i molts professionals de la salut", i va reafirmar el seu "profund pesar" per les famílies que podien haver estat afectades.
