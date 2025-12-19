Trump anuncia els 'Jocs Patriotes', una competició per a "joves esportistes" que recorda a "Els jocs de la fam"
El president dels Estats Units cerca celebrar el 250 aniversari del naixement del país
Europa Press
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat els “Jocs Patriotes”, una competició destinada a “joves esportistes” de tot el país amb l’objectiu de celebrar el 250è aniversari de la signatura de la Declaració d’Independència, que tindrà lloc l’any vinent.
“A la tardor acollirem els primers Jocs Patriotes, un esdeveniment de quatre dies sense precedents que comptarà amb els esportistes del més alt nivell de tot el país: un noi i una noia de cada estat”, ha explicat el magnat en un vídeo televisat. L’esdeveniment ja ha estat objecte de burles per part dels demòcrates i ha estat comparat amb la saga ‘Els Jocs de la Fam’, on joves seleccionats en diferents districtes han de lluitar a vida o mort en un concurs retransmès per televisió.
Inicialment, Trump havia previst celebrar la competició al mes de juliol. La idea va ser proposada per primera vegada el 2023, quan va assegurar que demanaria als participants competir per ser considerats els “més patriotes” pel mateix president.
A més, el magnat novaiorquès ha anunciat la construcció d’un nou monument a Washington. “Som l’únic gran país que no té un arc del triomf com el de París, i allà en tenen un de molt bonic”, ha afirmat.
