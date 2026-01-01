Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Diversos morts i ferits en un incendi al bar d'una estació suïssa d'esquí durant una festa de Cap d'Any

Els fets han tingut lloc cap a la una i mitja de la matinada a Crans-Montana

Imatge d'arxiu de l'estació d'esquí suissa Crans-Montana

Imatge d'arxiu de l'estació d'esquí suissa Crans-Montana / EFE

ACN

Barcelona

Diverses persones han mort i d'altres han resultat ferides en un incendi en el bar d'una estació suïssa d'esquí on se celebrava una festa de Cap d'Any, segons ha informat la policia cantonal de Valais. Es tracta en concret del bar Le Constellation de l'estació d'esquí Crans-Montana.

Els fets han tingut lloc cap a la una i mitja de la matinada. Un gran contingent de policies, bombers i personal de rescat s'ha desplaçat al lloc dels fets per assistir les "nombroses víctimes", detalla el cos policial en un comunicat. L'operació continua en curs i la zona està completament tancada al públic. A més, s'ha establert una zona d'exclusió aèria sobre Crans-Montana. Aquesta estació d'esquí es troba situada als Alps suïssos, al cantó de Valais.

