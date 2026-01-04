Perfil
L’‘elegida’ per Trump per liderar la transició de Veneçuela que insinua rebel·lar-se
Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Veneçuela, va fer carrera dins de les estructures del poder a partir del 2003. Va ser ministra de Comunicació i durant un temps va estar a càrrec del Ministeri d’Exteriors
Abel Gilbert
Delcy Rodríguez es va convertir ahir en una figura clau del que ja sembla un fet irreversible: el postmadurisme. «Hi ha una vicepresidenta que va posar (Nicolás) Maduro, que va jurar davant seu. Ha tingut una llarga xerrada amb Marco Rubio i va dir “farem el que necessitin”», va afirmar Trump. El «farem el que necessitin» que Trump va atribuir a Delcy, com se la coneix, no va tenir la correspondència esperada per Washington de part d’ella. «Hi ha un sol president en aquest país i es diu Nicolás Maduro», va assegurar Rodríguez durant una reunió del Consell de Defensa de la Nació. «Ja havíem advertit que estava en curs una agressió sota falses excuses i falsos pretextos», va dir envoltada del general Vladímir Padrino López, ministre de Defensa, entre altres alts càrrecs. «Els que han d’acudir a la il·legalitat internacional no tenen raó», va dir aquesta graduada en Dret per la Universitat Central. Rodríguez és legalment la successora de Maduro, d’acord amb la Constitució, però no es va reconèixer exercint aquest càrrec.
Els Rodríguez tenen un cognom de prosàpia política a Veneçuela. El pare, José Antonio, va ser part d’un grup insurgent que als anys 70 va segrestar l’empresari nord-americà William Frank Niehous i va morir a la presó quan la filla petita tenia 7 anys. Els germans van manifestar durant molt de temps les posicions més radicals del madurisme.
En el nucli del madurisme
Delcy, de 59 anys, va fer una carrera dins de les estructures de poder a partir del 2003, quan va exercir com a coordinadora de la vicepresidència. Va ser ministra de Comunicació i durant un temps va estar a càrrec d’Exteriors. Des que va començar el tercer període de Maduro va ocupar un càrrec estratègic, a més de la vicepresidència: el ministeri encarregat de gestionar la principal riquesa veneçolana, el petroli, que Trump vol per als Estats Units.
Com a part del nucli essencial del madurisme, va ser objecte de sancions dels Estats Units. El seu nom ha quedat associat a una controvèrsia a Espanya quan un vol privat de l’empresa Sky Valet va aterrar el gener del 2020 a Barajas. Rodríguez es va reunir amb el ministre de Transport, José Luis Ábalos, i Víctor de Aldama, el comissionista de la trama Koldo, tot i que des de novembre del 2017 tenia prohibida l’entrada a la UE. L’episodi es va conèixer com el Delcygate. L’exassessor del ministre, Koldo García Izaguirre, era el xòfer que va traslladar Ábalos.
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- El Dakar arrenca dissabte amb una rebaixa de més de la meitat de participants de la regió central