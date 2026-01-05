Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Maduro es declara no culpable davant del tribunal: "Encara sóc el president del meu país"

El dirigent veneçolà compareix davant d'un jutge a Nova York

Fotografia de la captura de Nicolás Maduro

Fotografia de la captura de Nicolás Maduro

ACN

Barcelona

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, s'ha declarat aquest dilluns no culpable dels càrrecs pels quals ha estat traslladat davant d'un tribunal de la ciutat de Nova York. "Sóc un home decent", ha assegurat durant la vista amb el jutge, segons informen els mitjans que han tingut accés al que passava a la sala. "Encara sóc el president del meu país", ha afegit Maduro, segrestat dissabte per l'exèrcit dels Estats Units d'Amèrica en una operació en què també es va capturar la seva dona, Cilia Flores. Els EUA acusen Maduro de narcoterrorisme i han anunciat que a partir d'ara controlaran Veneçuela i n'extrauran el petroli.

Maduro ha explicat al jutge que va ser capturat a casa seva, a Caracas, un aspecte que el jutge Alvin Hellerstein ha dit que caldrà abordar en un altre moment i lloc. L'advocat de Maduro no ha demanat que se'l posi en llibertat sota fiança.

