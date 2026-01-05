Maduro es declara no culpable davant del tribunal: "Encara sóc el president del meu país"
El dirigent veneçolà compareix davant d'un jutge a Nova York
ACN
El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, s'ha declarat aquest dilluns no culpable dels càrrecs pels quals ha estat traslladat davant d'un tribunal de la ciutat de Nova York. "Sóc un home decent", ha assegurat durant la vista amb el jutge, segons informen els mitjans que han tingut accés al que passava a la sala. "Encara sóc el president del meu país", ha afegit Maduro, segrestat dissabte per l'exèrcit dels Estats Units d'Amèrica en una operació en què també es va capturar la seva dona, Cilia Flores. Els EUA acusen Maduro de narcoterrorisme i han anunciat que a partir d'ara controlaran Veneçuela i n'extrauran el petroli.
Maduro ha explicat al jutge que va ser capturat a casa seva, a Caracas, un aspecte que el jutge Alvin Hellerstein ha dit que caldrà abordar en un altre moment i lloc. L'advocat de Maduro no ha demanat que se'l posi en llibertat sota fiança.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Aleix Serra, meteoròleg: 'La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Primera mort a Catalunya per un repte d’internet: 'Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés
- Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil