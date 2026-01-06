Veneçuela sense Maduro
Caracas viu una nit de sobresalts amb trets als voltants del palau de Govern i altres zones
Alguns testimonis van assegurar que els trets van durar fins a 20 minuts. Cap autoritat va fer comentaris sobre això
Abel Gilbert
Donald Trump explicava a la cadena NBC que la captura de Nicolás Maduro no havia comptat amb la col·laboració de Delcy Rodríguez, que aquest dilluns va assumir el càrrec com a «presidenta encarregada» de Veneçuela. El magnat republicà també va descartar eleccions immediates, perquè «hem d’arreglar el país primer». Va advertir que els Estats Units podrien intervenir-hi novament si Rodríguez deixés de cooperar. «Estem preparats». De moment, els secretari d’Estat i el de Guerra, Marco Rubio i Pete Hegseth, respectivament, estaran a càrrec de coordinar la transició. Pocs minuts més tard, Caracas es va sobresaltar. Es van sentir ràfegues de trets i detonacions als voltants del palau de Miraflores, que va passar a ser ocupat per Rodríguez.
Nombrosos ciutadans de Caracas van reportar els fets amb els seus telèfons i van divulgar les imatges del que passava al voltant de la seu del Poder Executiu, al centre de la capital.
Segons diferents versions, dilluns a la nit van sobrevolar la zona drons no identificats i unitats de defensa antiaèria van obrir foc, cosa que va generar després una onada de trets, així com pànic entre residents i transeünts.
«Sonava com detonacions, eren molt seguides», va dir a AFP un veí del palau. «Només he vist algunes llums. Ha durat aproximadament un minut».
També es va reportar la presència d’homes armats patrullant els carrers veïns. D’acord amb el portal El Pitazo, es van reportar fets anàlegs en altres zones de la ciutat, com La Candelaria i Los Próceres. «Els trets han durat uns 20 minuts», va dir un ciutadà. «Altres de les zones de Caracas on també s’han reportat detonacions són l’avinguda de Baralt, La Pastora, Capuchinos, 23 de Enero, Parque Carabobo i l’avinguda de Urdaneta».
En diferents vídeos que van circular en les xarxes socials s’arribaven a sentir trets i es veien fogonades d’armes d’alt calibre en la foscor de la nit.
Les seus dels principals ministeris es van evacuar com a mesura de seguretat.
Des de la captura de Maduro, als voltants de Miraflores es va reforçar la seguretat amb efectius militars.
Les autoritats provisionals no han emès informació oficial sobre l’origen o les causes dels trets. El silenci no va fer més que propagar l’onada de rumors i especulacions en les xarxes socials i a través dels missatges telefònics. Els veneçolans han perdut la capacitat de sorpresa després de la captura de Maduro. Tot pot passar en aquest país.
