Què està passant a l’Iran? Claus de les protestes, la repressió i la possible resposta de Trump
La xifra total de morts en l'onada de manifestacions al país persa ja supera les 500 persones, segons ONG de drets humans, tot i que asseguren que el nombre real podria ser molt superior
Adrià Rocha Cutiller
L'Iran ha entrat aquest dilluns en la seva tercera setmana de protestes i disturbis als carrers de gairebé totes les ciutats del país, en el darrer i més complicat escac contra el règim dels aiatol·làs, sistema que governa el país persa des de la revolució islàmica del 1979.
Des de dijous de la setmana passada, la connexió telefònica i d’internet està completament bloquejada, i recopilar informació de l’interior és una tasca gairebé impossible. Però ONG de drets humans asseguren haver confirmat la mort de 544 persones des del passat 28 de desembre. El nombre real, tanmateix, podria ser molt més alt. A continuació desgranen aquesta onada de protestes a l’Iran en cinc claus:
Una espiral que va començar al basar
Tot va començar el matí del 28 de desembre, pocs dies abans d’acabar el 2025: aquell dia, comerciants de productes electrònics del basar de Tabriz, a l’oest de l’Iran, van decidir tancar les seves botigues i protestar davant la enorme depreciació del rial, la moneda iraniana, que havia perdut més de la meitat del seu valor l’any anterior.
En pocs dies, la protesta es va estendre: primer entre altres comerciants. Després, estudiants, classes mitjanes i minories de tot el país. En una setmana, la gran majoria de ciutats de l’Iran havien vist protestes als seus carrers. El Govern de Teheran, aleshores, demanava calma, i el seu president, el moderat Mesud Pezeshkian, assegurava entendre les demandes dels manifestants i feia una crida al diàleg. Aquesta crida, però, arribava només des d’una part de l’Executiu.
El poder real iranià, representat pel líder suprem, l’aiatol·là Alí Khamenei, i la seva Guàrdia Revolucionària, va començar a desplegar policies i paramilitars als carrers. Les primeres jornades van registrar pocs morts: unes desenes. Tot va canviar, però, el dijous de la setmana passada.
Crida a les protestes i repressió
Aquell dia, 8 de gener, Reza Pahlaví, el fill del darrer xa de Pèrsia, va convocar una enorme manifestació a tot el país a través de les seves xarxes socials. Pahlaví, figura controvertida dins de l’oposició iraniana i a l’exili des del 1978, compta amb pocs seguidors i monàrquics dins de l’Iran, i mai abans havia reclamat ni organitzat una protesta ell mateix.
Però va funcionar: des d’aquell dijous, les manifestacions a tot el país han estat multitudinàries i paralitzants, com també ho ha estat la resposta de la República Islàmica. Des del migdia del 8 de gener i fins ara, internet i tota comunicació telefònica estan bloquejades al país persa, les autoritats del qual han utilitzat aquesta cortina informativa per reprimir brutalment les manifestacions, amb munició i foc real. La ràbia també s’ha apoderat de molts manifestants, que han matat policies durant les protestes.
Què diuen les xifres?
Segons l’ONG iraniana a l’estranger HRANA, 544 persones han estat confirmades mortes durant les protestes: 483 manifestants, 47 militars i policies, un fiscal —atrapat dins del seu vehicle—, vuit menors i cinc vianants que suposadament no participaven en les marxes.
Hi ha, però, un gran però: el tall total d’internet, admet HRANA, dificulta enormement la recopilació d’informació sobre què passa realment dins de l’Iran, i rumors no confirmats asseguren que la xifra real de manifestants assassinats seria molt més a prop —o fins i tot superaria— els 2.000.
La xifra no sembla desorbitada. En les últimes hores s’han publicat vídeos a les xarxes socials procedents d’una morgue de Teheran: a les imatges es poden reconèixer almenys 200 cadàvers, molts d’ells amb un sol i certer forat de bala al front. Les protestes no tenen lloc només a Teheran, sinó també a ciutats i pobles de tot el país.
A l’espera de Trump
Les protestes continuen, i Pahlaví manté les seves crides als iranians perquè continuïn als carrers, mentre ell es prepara per al seu “retorn imminent”. El gran interrogant, així, gira al voltant dels Estats Units de Donald Trump, que suposadament estudia atacar en els pròxims dies la República Islàmica per “ajudar” els manifestants, com ell mateix ha assegurat aquests últims dies.
L’Iran ha dit que respondrà atacant si és agredit per part dels EUA o Israel, però cada cop més veus dins de l’oposició demanen una acció de Washington, cosa que, en qualsevol cas, podria incendiar tot l’Orient Mitjà.
“El Govern iranià, temerós de la seva caiguda, desfermarà un mar de sang si el món ho permet. Cada hora de silenci de la comunitat internacional podria significar la pèrdua de moltes més vides indefenses. Per això, com algú que s’oposa fermament a la intervenció militar estrangera i a la imposició de la democràcia a través de bombes, crec que en aquesta situació i en aquest moment històric, la intervenció humanitària, inclosos atacs militars selectius, és una necessitat urgent per protegir la vida de la població iraniana”, assegura el periodista iranià històric Shahed Alavi, a l’exili.
Un carreró sense sortida
El sistema de la República Islàmica, amb tot, compta amb milions de seguidors dins del país, i la caiguda del règim —si és que arriba— es veu encara com un horitzó llunyà. Molts experts, però, veuen el Govern de Khamenei, de 86 anys, en el seu últim alè, després de dècades alimentant un sistema basat en la corrupció i l’extracció de recursos, amb una economia completament enfonsada.
Un dels eslògans més corejats als carrers durant aquestes protestes va precisament contra Hamàs i Hezbol·là, milícies del Líban i Gaza que han estat recolzades i finançades per una República Islàmica que buscava projectar el seu poder polític i militar a tota la regió a través d’aquests grups.
La guerra de 12 dies contra Israel del juny del 2025, en què l’Iran va ser brutalment derrotat i va veure com gairebé tota la seva cúpula militar i el seu programa nuclear quedaven descabezats, ha demostrat a molts iranians la feblesa d’un règim desconnectat dels seus propis carrers.
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs
- Les cases milionàries en venda a Manresa
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16