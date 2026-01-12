Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Consulta MoiàMarxa lenta C-16SupercopaRestaurant Las VegasCases milionàriesNevada a la Cerdanya
instagramlinkedin

Trump comparteix una captura manipulada de Wikipedia en la que figura com a "president interí" de Veneçuela

El magnat va atacar el passat 3 de desembre el país sud-americà i va capturar el seu mandatari, Nicolás Maduro

El president d'Estats Units, Donald Trump

El president d'Estats Units, Donald Trump / Govern dels EUA

Regió7

Barcelona

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha compartit aquest dilluns un missatge en el seu compte en la xarxa social Truth Social en el qual apareix una pàgina manipulada en Wikipedia en la qual se'l descriu com a "president interí" de Veneçuela, després de l'atac perpetrat el 3 de desembre per Washington contra el país sud-americà i la captura del seu mandatari, Nicolás Maduro.

La imatge, a la qual Trump no agrega cap comentari, indica que és "president interí" de Veneçuela des de gener, quan "va assumir" el càrrec, després d'assegurar que els Estats Units estaria a càrrec de gestionar els assumptes del país després del seu atac, que va deixar al voltant de cent morts.

La captura de Maduro va portar a la fins llavors vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a assumir el càrrec de presidenta encarregada, mentre que Trump va dir el divendres que "va cancel·lar una prevista segona onada d'atacs" contra Veneçuela a causa de la "cooperació" mostrada per les autoritats del país sud-americà des de llavors.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents