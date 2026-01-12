Trump comparteix una captura manipulada de Wikipedia en la que figura com a "president interí" de Veneçuela
El magnat va atacar el passat 3 de desembre el país sud-americà i va capturar el seu mandatari, Nicolás Maduro
Regió7
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha compartit aquest dilluns un missatge en el seu compte en la xarxa social Truth Social en el qual apareix una pàgina manipulada en Wikipedia en la qual se'l descriu com a "president interí" de Veneçuela, després de l'atac perpetrat el 3 de desembre per Washington contra el país sud-americà i la captura del seu mandatari, Nicolás Maduro.
La imatge, a la qual Trump no agrega cap comentari, indica que és "president interí" de Veneçuela des de gener, quan "va assumir" el càrrec, després d'assegurar que els Estats Units estaria a càrrec de gestionar els assumptes del país després del seu atac, que va deixar al voltant de cent morts.
La captura de Maduro va portar a la fins llavors vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a assumir el càrrec de presidenta encarregada, mentre que Trump va dir el divendres que "va cancel·lar una prevista segona onada d'atacs" contra Veneçuela a causa de la "cooperació" mostrada per les autoritats del país sud-americà des de llavors.
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- «Encara que l’empresa creixi la por d’equivocar-te i perdre-ho tot sempre hi és»
- Un Estany al desert per assistir equips del Dakar i ajudar Nandu Jubany
- Mor als 24 anys Siro Ouro, actor de 'La Mesías'
- Un xoc entre dos vehicles deixa dos ferits greus i obliga a tallar la C-16, a Cercs
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Les cases milionàries en venda a Manresa