Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mortalitat a la C-16Álvaro ArbeloaEl ForasterJulio IglesiasBus Manresa-BarcelonaBaxi Manresa
instagramlinkedin

ICE: Què és i què pot fer l'agència dels Estats Units encarregada de la deportació massiva d'immigrants

Un agent de l'ICE s'encara a protestants a Minneapolis

Un agent de l'ICE s'encara a protestants a Minneapolis / John Locher / AP

Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

La mort d'una ciutadana dels Estats Units pel tret d'un agent del Servei d'Immigració i Control de Duanes dels Estats Units ha encès un debat sobre aquesta agència, coneguda per les seves sigles en anglès, ICE. El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha vist obligat a defensar la tasca de l'organisme encarregat d'identificar, detenir i deportar immigrants irregulars, després que les autoritats de l'estat de Minnesota, on va tenir lloc l'incident fatal que va posar fi a la vida de Renee Nicole Good, de 37 anys, hagin presentat una demanda per aturar el desplegament de militars a la seva capital.

Un organisme recent sense control judicial

El Servei d'Immigració i Control de Duanes dels Estats Units es va crear l'any 2003 en virtut de la Llei de Seguretat Nacional, que va fusionar les antigues agències d’immigració i de duanes després dels atemptats de l’11 de setembre. La seva fundació va tenir lloc durant el mandat del republicà George W. Bush i els presidents posteriors, Barack Obama, Donald Trump i Joe Biden, l'han mantingut.

Segons la seva pàgina web, la missió principal de l'ICE és garantir i enfortir la seguretat a les fronteres dels EUA i evitar la immigració il·legal i el moviment, també il·legal, de béns i fons a través dels límits del país. I en ser una agència federal, té jurisprudència a tots els Estats Units.

A la pràctica, els agents de l'ICE estan facultats per detenir arrestar persones sospitoses d'estar als Estats Units sense documentació legal. I es beneficien d’una interpretació més restrictiva dels drets dels immigrants, que els permet fer detencions i deportacions sense control judicial.

Shellie Rodgers protests during a rally for Renee Good, who was fatally shot by an ICE officer in Minneapolis the day before, Thursday, Jan. 8, 2026, in Kansas City, Mo. (AP Photo/Charlie Riedel). Editorial use only / Only Italy and Spain

Una dona protesta per la mort de Renee Good a Minneapolis / Associated Press/LaPresse / LAP

També poden detenir ciutadans estatunidencs si s'interposen a un arrest o agredeixen a un membre del cos.

Bona part de les detencions tenen lloc en batudes massives, que es duen a terme tant a domicilis com a la via pública, comerços, associacions i centres de treball.

L’agència estatal que més ha crescut i amb uns 22.000 treballadors

Des del retorn de Donald Trump a la presidència dels Estats Units, en el que és el seu segon mandat, l'ICE s’ha convertit en l’agència federal que més ha crescut: el seu pressupost s'ha triplicat i ha passat d’uns 8.000 milions de dòlars anuals a gairebé 30.000 milions. Entre les partides que més han crescut hi ha un programa accelerat de contractació i formació d’agents d’immigració.

Un agent de l'ICE dona ordres a una conductora, a Minneapolis

Un agent de l'ICE dona ordres a una conductora, a Minneapolis / OLGA FEDOROVA / EFE

Amb aquesta injecció pressupostària, l’Inmigration and Customs Enforcement (ICE) ha arribat a una plantilla de més de 22.000 persones —ha duplicat els seus efectius— que treballen en 400 oficines dins i fora dels EUA. L'estructura inclou oficials de deportació, agents especials, analistes i altres membres del personal.

Crítiques per racisme i batudes a ciutats demòcrates

Des de la seva creació, l’ICE ha acumulat nombroses crítiques i denúncies per discriminació i racisme, que s’han disparat des de l’inici del segon mandat de Donald Trump, que l’ha convertit en l’eina fonamental de la seva política de deportacions massives. A més, el president ha prioritzat actuar en algunes de les denominades “ciutats santuari”, governades per dirigents demòcrates i tradicionalment garants dels drets dels migrants.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents