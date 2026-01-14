Almenys 22 morts i 30 ferits en caure una grua sobre un tren a Tailàndia
El comboi cobria la ruta entre Bangkok i Ubon Ratchathani
EFE
Almenys 22 persones han mort i 55 han resultat ferides aquest dimecres a Tailàndia després de la caiguda d’una grua de construcció sobre un tren de passatgers que cobria la ruta de Bangkok a Ubon Ratchathani (nord-est), amb 195 persones a bord.
El Govern de Nakhon Ratchasima, la ciutat on s'ha produït l’accident, ha informat a través de Facebook que la grua sostenia un pont ferroviari en construcció i “es va desplomar sobre el tren de passatgers, provocant un descarrilament i un incendi al lloc”, al qual han arribat equips de rescat.
Fins ara, el personal d’ajuda ha recuperat 22 cadàvers i ha atès una trentena de ferits, alguns dels quals ja traslladats a hospitals, mentre les autoritats comparen la llista de persones a bord amb els registres de supervivents. Tot i que en un primer moment el govern local ha informat de quatre morts, en un segon comunicat publicat minuts després ha actualitzat la xifra, elevant a 22 el total de cadàvers recuperats, mentre continuen les tasques de rescat al lloc. Així mateix, el nombre de ferits ha pujat de 30 a 55, mentre que els mitjans locals estimen que el total de lesionats ronda els 80.
La cadena pública Thai PBS, que ha informat de la suspensió temporal del servei del tren que cobreix la ruta entre Bangkok i Ubon Ratchathani, ha assegurat que tres hores després de l’accident encara hi havia persones atrapades al tren. A més, ha explicat—citant experts— que la grua pesa entre 20 i 30 tones i que no ha estat l’única estructura que ha caigut sobre el tren.
El vicepresident del govern tailandès, Phiphat, ha confirmat el nombre de passatgers a bord, sense que es coneguin encara les seves identitats, i ha ordenat una investigació urgent del sinistre, segons se cita al compte a X del portal governamental.
L’accident ha tingut lloc a Ban Thanon Kho, a 32 quilòmetres de Bangkok, on els bombers han aconseguit contenir l’incendi mentre efectius dels equips de rescat utilitzaven eines de diversa índole per alliberar els afectats, molts dels quals havien quedat atrapats en vagons bolcats.
Mitjans locals i usuaris a les xarxes socials han publicat nombroses imatges del sinistre, que mostren part de l’incendi registrat i desenes de socorristes al lloc de l’accident.
