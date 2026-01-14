Tensió a l’Àrtic
La ministra de Recursos Minerals de Groenlàndia: «Tenim plans de contingència en cas que els EUA decideixi utilitzar la força»
Naaja Nathanielsen agraeix la voluntat de reforçar la seguretat a l’Àrtic, tot i que assegura que no hi ha cap «amenaça imminent» per part de Rússia i la Xina
Lucas Font
La ministra responsable dels recursos minerals de Groenlandia, Naaja Nathanielsen, ha assegurat que el seu Govern compta amb plans de contingència llestos per posar en marxa en cas que el president dels Estats Units, Donald Trump, decideixi utilitzar la força per aconseguir el territori. «No volem revelar tot el que tenim planejat, però hi ha plans en marxa per mantenir tothom sa i estalvi. Esperem que no sigui necessari [implementar-ho]», ha assenyalat la ministra en una roda de premsa aquest dilluns al palau de Westminster, a Londres, on ha mantingut una trobada amb membres del Parlament britànic.
Nathanielsen ha lamentat la «retòrica ofensiva» de Trump i ha insistit que el territori vol continuar formant part de Dinamarca. «Tant el nostre primer ministre, com els partits de la coalició i la resta de formacions han deixat clar que no tenen cap intenció de formar part dels Estats Units. No és una cosa que desitgem, tot i que sí que hem treballat per tenir més col·laboració amb ells», ha assenyalat. «Per descomptat estem desconcertats pel fet que hàgim de fer rodes de premsa discutint una possible annexió o una venda de Groenlàndia. No és una cosa que hàgim buscat ni que mereixem».
La responsable de la gestió dels recursos naturals del territori danès ha atribuït l’interès del president dels Estats Units no només a assumptes de seguretat, sinó també a la seva voluntat d’accedir a les reserves de minerals i a la seva ideologia «expansionista». Per ara, el Govern groenlandès no ha detectat una presència destacable de vaixells de Rússia o la Xina a la zona i considera que no hi ha una amenaça «real» o «imminent», una cosa que reforçaria la teoria que al darrere de les amenaces annexionistes de Trump hi ha un interès econòmic.
Inversions nord-americanes
Tot i així, Nathanielsen ha expressat la disposició del seu Govern per treballar conjuntament amb Washington, no només en l’àmbit de la seguretat sinó també en el de futures inversions. «Estem oberts a rebre inversions i hi estem treballant perquè en aquest moment no en tenim gaires. No puc dir si n’hi haurà més, el que sí que puc dir és que som una economia oberta. En el sector miner, actualment tenim principalment inversions del Regne Unit, dels països europeus i del Canadà però no gaires dels Estats Units», ha afirmat. El que sí que ha descartat, almenys per ara, és el final de la prohibició d’explotar les reserves d’urani, aprovada pel Govern groenlandès el 2021.
La visita de la ministra al Regne Unit s’ha produït tot just unes hores abans de la trobada de la ministra d’Exteriors groenlandesa, Vivian Motzfeldt, i del seu homòleg danès, Lars Lokke Rasmussen, amb el secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio. Una reunió que tindrà lloc aquest dimecres a la Casa Blanca i a la qual també hi assistirà el vicepresident dels Estats Units, J. D. Vance. Nathanielsen no ha volgut avançar el contingut de la trobada, però sí que ha demanat a l’Administració Trump que «respecti els desitjos de Groenlàndia» i que col·labori a reforçar la seva aliança.
