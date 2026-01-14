Tancs israelians disparen a cascos blaus espanyols al Líban
L’atac no va causar ferits al replegar-se la patrulla, que vigilava una intrusió hebrea
Juan José Fernández
Els cascos blaus desplegats per Espanya al Líban van ser objecte d’un nou atac israelià. L’atac va consistir en tres trets, possiblement d’advertència, de carros de combat de les Forces Israelianes de Defensa contra una patrulla espanyola formada per integrants de la Brigada Guadarrama XII de l’Exèrcit de Terra que vigilava la intrusió d’aquests tancs i es va saldar amb tots els components de la patrulla il·lesos.
De l’atac en va donar notícia la Força Interina de les Nacions Unides al Líban (FINUL), que mana el general espanyol Antonio Bernal. L’incident, qualificat d’"atac" per la FINUL, va tenir lloc, segons el Ministeri de Defensa, passades les 16.30 de dilluns passat al sector est de la Línia Blava o demarcació fronterera, el control de la qual està assignat per l’ONU als cascos blaus espanyols principalment.
El relat de Defensa confirma que tres carros Merkava israelians van depassar el límit de la franja de seguretat que separa el Líban de territori envaït per Israel. Una patrulla espanyola es va dirigir al punt en el qual s’havien posicionat, al sud de la localitat libanesa de Khiam. Quan els espanyols s’aproximaven, dos dels carros van fer foc tres vegades amb el seu canó. Els trets van impactar a 150 i 380 metres de la patrulla. Els soldats del batalló espanyol van retrocedir a zona segura i van continuar replegant-se fins a la seva base al sector est, l’aquarterament Miguel de Cervantes a Marjayoun.
Monitoritzar la invasió
La intenció amb què la patrulla espanyola havia sigut enviada a la zona era la de "monitoritzar" els carros i comprovar que havien sortit de la seva demarcació de seguretat, tècnicament anomenada Buffer Zone. No ha transcendit intercanvi de comunicacions entre la patrulla i els vehicles cuirassats israelians, però sí que aquests "van apuntar constantment" amb mira làser al vehicle espanyol, suposadament un blindat mitjà a rodes (BMR), si bé aquest últim detall no va ser confirmat.
Abans dels trets, la FINUL havia demanat pels canals habituals a l’Exèrcit israelià que els carros deixessin d’avançar. Segons el comandament de la FINUL, aquesta comunicació es va fer "seguint la pràctica habitual de les patrulles en zones sensibles pròximes a la Línia Blava". Passada mitja hora de la topada, els carros de combat israelians també van abandonar la zona. El Ministeri espanyol d’Afers Exteriors va emetre una nota de "ferma condemna".
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps
- Els Bombers troben un home mort en un domicili de Berga gràcies a l'avís d'una veïna