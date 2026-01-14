Trump anima a les protestes a l’Iran i assegura que "l’ajuda està en camí"
El president dels EUA crida els manifestants a «prendre les institucions» i cancel·la les reunions entre el seu Govern i l’iranià
Teheran xifra en 2.000 els morts en l’onada de violència
Idoya Noain
El president dels Estats Units, Donald Trump, va fer ahir un altre pas que l’involucra encara més en la crisi que viu l’Iran. En un missatge a Truth Social, el magnat nord-americà va animar els manifestants que el règim de Teheran està reprimint amb força letal a mantenir aquestes protestes i va anunciar que ha "cancel·lat" de moment qualsevol reunió de membres de la seva Administració amb representants iranians.
"Patriotes iranians: continuïn protestant, prenguin les seves institucions! Guardin els noms dels assassins i abusadors, pagaran un alt preu", va escriure Trump a la seva plataforma, on va afegir que "l’ajuda està en camí", tot i que sense especificar a què es referia. Hores després, mentre visitava una fàbrica a Detroit va mantenir la incògnita sobre aquesta suposada ajuda. "Han de descobrir-ho vostès, ho sento", va dir crípticament a la pregunta d’una periodista.
En resposta a una altra periodista sobre si Washington ha aconsellat als seus aliats que evacuïn l’Iran, el republicà va respondre que "haurien de sortir. És bona idea". En el seu missatge a les xarxes, on va utilitzar l’acrònim MIGA, sigles en anglès de Fer l’Iran Gran de Nou, Trump va escriure que va cancel·lar "totes les reunions amb càrrecs oficials fins que s’aturi l’assassinat sense sentit de manifestants".
Brutal repressió
Referent a això, almenys 2.000 persones han mort a l’Iran durant les dues setmanes de protestes i de la brutal repressió i violència policial al país persa, segons van informar ahir oenagés de drets humans al país i va confirmar un funcionari anònim del Govern iranià a l’agència Reuters. Aquest oficial, no obstant, va culpar –sense proves i en contra de les desenes de vídeos i imatges que demostren que la policia dispara contra manifestants a matar, moltes vegades al front– suposats "grups terroristes" que han "segrestat les protestes". La realitat, no obstant, apunta a les forces de l’Estat, Exèrcit i paramilitars Basij, que depenen directament de la Guàrdia, Revolucionària, el cos d’elit politicomilitar comandat directament pel líder suprem, l’aiatol·là Ali Khamenei. Aquests van repuntar en el seu ús de violència letal des de dijous de la setmana passada. Aquell mateix dia Teheran també va tallar l’accés a internet per complet. Ahir, les línies telefòniques van ser parcialment restablertes.
Fora de l’agenda pública
Ahir, segons havien revelat mitjans nord-americans, Trump tenia prevista una reunió amb membres del seu equip de seguretat nacional, incloent el secretari d’Estat, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth, i el general Dan Caine, cap d’Estat Major, per estudiar opcions. Finalment, segons va explicar la secretària de premsa, Karoline Leavitt, els alts càrrecs han mantingut aquesta reunió, que no apareixia a l’agenda pública del president, però Trump no hi va participar. Des del cap de setmana Trump ha amenaçat d’intervenir militarment a l’Iran per ajudar els manifestants si les autoritats iranianes continuaven utilitzant força letal contra les protestes. Dilluns Leavitt va dir als periodistes que els atacs aeris eren una entre les "moltes, moltes opcions" que estudia el republicà, tot i que la portaveu també va remarcar que la diplomàcia "sempre és la primera opció".
A bord de l’Air Force One, diumenge Trump ja va dir que havia revisat opcions militars per atacar l’Iran assenyalant que Teheran estava "començant" a traspassar la línia vermella de no matar manifestants. En aquests comentaris Trump va afegir que si l’Iran responia a aquesta potencial intervenció atacant tropes nord-americanes a la regió, Washington respondria amb atacs "a nivells a què no se’ls ha colpejat mai".
Així mateix, va dir que "els líders de l’Iran" havien "trucat" per negociar i va afirmar que s’estava organitzant una reunió, possiblement la que ahir va donar per cancel·lada. Dilluns, no obstant, Trump ja va intensificar la pressió sobre Teheran anunciant via missatge a Truth que es disposava a imposar aranzels del 25% a importacions als EUA de productes de països que facin "negocis" amb l’Iran. Els socis comercials més grans de l’Iran són la Xina, els Emirats Àrabs Units, Turquia i l’Índia.
L’enviat de Trump Steve Witkoff es va reunir al llarg del cap de setmana en secret amb Reza Pahlavi, fill de l’últim xa de Pèrsia, que està instigant les protestes des de l’exili. Aquesta reunió, de la qual va donar l’exclusiva Axios, era la primera de l’Administració Trump amb l’oposició iraniana des que van començar les protestes al desembre.
