Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident mortal a la C-16PIB de ManresaCites ràpidesNou GuimeràInnocentadaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Aterratge d’emergència a l’aeroport del Prat per una amenaça d’explosiu

Les forces de seguretat estan al lloc per fer les comprovacions pertinents a l'avió afectat de la companyia de Turskish Airlines

L'avió de Turkish Airlines estacionat a l'aeroport de Barcelona-El Prat

L'avió de Turkish Airlines estacionat a l'aeroport de Barcelona-El Prat / / FERRAN NADEU

ACN

El Prat de Llobregat

Un avió de la companyia turca Turkish Airlines ha efectuat al matí d’aquest dijous un aterratge d’emergència a l’aeroport de Barcelona-El Prat a causa d’una amenaça d’explosius a bord, segons han avançat Catalunya Ràdio i l’ACN. Es tractaria d’un Airbus A321 identificat com el vol TK1853 i corresponent a la connexió entre les ciutats d’Istanbul i Barcelona. Fonts d’Aena han explicat a l’ACN que s’han activat els protocols i que la Guàrdia Civil està avaluant la situació, però que, malgrat això, l’aeroport està operant amb total normalitat. Fonts de l’institut armat només confirmen per ara que estan treballant en una “incidència” i Protecció Civil de la Generalitat ha situat en alerta el pla Aerocat.

A falta de més informació, pàgines especialitzades com FlightRadar24 mostren que, després d’efectuar l’aterratge d’emergència a mig matí, l’avió es troba apartat de les terminals. D’altres, com Trànsit Aeri de Catalunya, indiquen al seu torn que “els serveis d’emergència l’envolten” i que hauria pres terra seguit per un avió de combat.

Aviation Reporter concreta que el pilot de l’aeronau va activar el senyal d’alerta 7700 a l’altura de Sardenya, indicant així una emergència general als controladors de trànsit aeri. Aquest codi indica una situació crítica com ara problemes de motor, incendi, emergència mèdica i la necessitat de rebre ajuda immediata, donant prioritat en l’espai aeri.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
  2. Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
  3. Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
  4. Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
  5. El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
  6. La família dels nens morts a l'accident de Cercs agraeixen la tasca dels serveis sanitaris
  7. Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
  8. L’augment de la gravetat dels accidents de trànsit preocupa als Bombers de la Regió d’Emergències Centre

D’Escotet a Capriles i les hamburgueses de Goiko: les cares del poder econòmic de Veneçuela a Espanya

D’Escotet a Capriles i les hamburgueses de Goiko: les cares del poder econòmic de Veneçuela a Espanya

Senyalització a la carta als veïnats de Solsona

Senyalització a la carta als veïnats de Solsona

Aterratge d’emergència a l’aeroport del Prat per una amenaça d’explosiu

Aterratge d’emergència a l’aeroport del Prat per una amenaça d’explosiu

El Parc de Nadal de Santpedor ha rebut més de mil infants aquestes festes

El Parc de Nadal de Santpedor ha rebut més de mil infants aquestes festes

Benediccions de mascotes i animals a Manresa aquest cap de setmana

Benediccions de mascotes i animals a Manresa aquest cap de setmana

Els Mossos requereixen documentació a l’Ajuntament d’Esparreguera per la presumpta desviació de fons en una fundació

Els Mossos requereixen documentació a l’Ajuntament d’Esparreguera per la presumpta desviació de fons en una fundació

Habitatge, impostos i ara finançament autonòmic: els temes que fan xocar Salvador Illa i Foment

Habitatge, impostos i ara finançament autonòmic: els temes que fan xocar Salvador Illa i Foment

S'enfronta a 13 anys i mig de presó per violar l'exparella a Berga

S'enfronta a 13 anys i mig de presó per violar l'exparella a Berga
Tracking Pixel Contents