Aterratge d’emergència a l’aeroport del Prat per una amenaça d’explosiu
Les forces de seguretat estan al lloc per fer les comprovacions pertinents a l'avió afectat de la companyia de Turskish Airlines
ACN
Un avió de la companyia turca Turkish Airlines ha efectuat al matí d’aquest dijous un aterratge d’emergència a l’aeroport de Barcelona-El Prat a causa d’una amenaça d’explosius a bord, segons han avançat Catalunya Ràdio i l’ACN. Es tractaria d’un Airbus A321 identificat com el vol TK1853 i corresponent a la connexió entre les ciutats d’Istanbul i Barcelona. Fonts d’Aena han explicat a l’ACN que s’han activat els protocols i que la Guàrdia Civil està avaluant la situació, però que, malgrat això, l’aeroport està operant amb total normalitat. Fonts de l’institut armat només confirmen per ara que estan treballant en una “incidència” i Protecció Civil de la Generalitat ha situat en alerta el pla Aerocat.
A falta de més informació, pàgines especialitzades com FlightRadar24 mostren que, després d’efectuar l’aterratge d’emergència a mig matí, l’avió es troba apartat de les terminals. D’altres, com Trànsit Aeri de Catalunya, indiquen al seu torn que “els serveis d’emergència l’envolten” i que hauria pres terra seguit per un avió de combat.
Aviation Reporter concreta que el pilot de l’aeronau va activar el senyal d’alerta 7700 a l’altura de Sardenya, indicant així una emergència general als controladors de trànsit aeri. Aquest codi indica una situació crítica com ara problemes de motor, incendi, emergència mèdica i la necessitat de rebre ajuda immediata, donant prioritat en l’espai aeri.
