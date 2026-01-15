Teheran manté el pols amb Donald Trump: tanca l'espai aeri davant un possible atac
Les autoritats iranianes no dilataran els càstigs i portaran a terme judicis i execucions "ràpids" contra els manifestants detinguts
Regió7
L’Iran manté la seva escalada repressora contra els participants en les protestes que estan posant en perill el règim. Segons va anunciar ahir el cap del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, les autoritats no dilataran els càstigs i portaran a terme judicis i execucions "ràpids" contra els manifestants detinguts. D’aquesta manera, Teheran manté el pols amb Donald Trump. Segons l’ONG Iran Human Rights, han sigut arrestades unes 10.000 persones des de l’inici de les protestes, que van arrencar el 28 de desembre en contra de l’enorme cost de la vida i que han derivat en un clamor en contra del règim.
"Si volem fer una feina, l’hem de fer ara. Si volem fer alguna cosa, l’hem de fer de seguida", va indicar Mohseni Ejei en un vídeo difós a internet per la televisió estatal iraniana. "Si s’endarrereix dos mesos, tres, després no té el mateix efecte. Si volem fer alguna cosa, l’hem de fer de seguida", insisteix.
Durant cinc hores, l'espai aeri ha estat tancat enmig de les creixents amenaces d'un atac per part dels Estats Units. El tancament de l'espai aeri s'ha produït després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi amenaçat en els últims dies amb atacar l'Iran si les forces de seguretat d'aquest país no posen fi a les morts en les protestes antigovernamentals, si bé la Casa Blanca va afirmar a principis d'aquesta setmana que "la diplomàcia sempre és la primera opció" per al mandatari.
Més de 2.500 morts
Segons l’últim balanç de l’Agència de Notícies d’Activistes de Drets Humans (HRANA), amb seu als Estats Units, els morts en les protestes ja pugen a 2.571, la xifra més alta en les diferents onades de manifestacions registrades a l’Iran en dècades. En les mobilitzacions per la mort en custòdia de la jove Jina Mahsa Amini, per no portar ben posat el vel, el 2022, van morir 558 persones.
La xifra oferta ahir per la HRANA inclou 2.403 manifestants, 147 persones vinculades amb el Govern, 12 menors de 18 anys i 9 civils no manifestants. La vigília, un funcionari del Govern havia informar Reuters que els morts ja pujaven a uns 2.000.
El bloqueig d’internet, que està en vigor des de dijous passat, 8 de gener, dificulta la confirmació de les xifres de detinguts i morts.
