Trump dona un nou toc d'atenció a Espanya per negar-se a elevar la despesa en defensa: "Volen que els surti gratis"
El líder estatunidenc assegura que "parlarà" amb l'Estat perquè es comprometi a invertir un 5% del seu PIB en seguretat
ACN
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat un nou toc d'atenció a Espanyadavant la negativa del país d'incrementar la despesa en defensa fins al 5% del seu PIB.
"Tinc compromisos de pràcticament tots els aliats de l'OTAN per elevar la seva despesa en defensa al 5% del PIB; tot el món excepte Espanya; no sé què passa amb Espanya i per què no ho fan, volen que els surti gratis", ha comentat aquest dijous el líder estatunidenc des de Davos (Suïssa), en el marc de la presentació de la seva Junta de Pau per resoldre conflictes com la guerra a Gaza.
En aquest sentit, el mandatari republicà ha assegurat que "parlarà" amb l'Estat perquè elevi la seva inversió fins a les xifres acordades el juny passat en la cimera de l'OTAN a la Haia.
