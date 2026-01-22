Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Zelenski anuncia una primera reunió entre Ucraïna, Rússia i els EUA per abordar la fi de la guerra

La trobada de celebrarà als Emirats Àrabs, segons ha confirmat des de Davos el president ucraïnès

Els presidents Zelenski i Trump en una foto d'arxiu

ACN

Brussel·les

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha anunciat la primera reunió a tres bandes entre Ucraïna, Rússia i els Estats Units per abordar la fi de la guerra. Així ho ha anunciat aquest dijous des del Fòrum Econòmic Mundial que se celebra a Davos (Suïssa), després de reunir-se durant poc menys d'una hora amb el líder nord-americà, Donald Trump.

Zelenski ha detallat que la trobada tindrà lloc als Emirats Àrabs al llarg d'aquesta mateixa setmana.

