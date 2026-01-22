Zelenski anuncia una primera reunió entre Ucraïna, Rússia i els EUA per abordar la fi de la guerra
La trobada de celebrarà als Emirats Àrabs, segons ha confirmat des de Davos el president ucraïnès
ACN
Brussel·les
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha anunciat la primera reunió a tres bandes entre Ucraïna, Rússia i els Estats Units per abordar la fi de la guerra. Així ho ha anunciat aquest dijous des del Fòrum Econòmic Mundial que se celebra a Davos (Suïssa), després de reunir-se durant poc menys d'una hora amb el líder nord-americà, Donald Trump.
Zelenski ha detallat que la trobada tindrà lloc als Emirats Àrabs al llarg d'aquesta mateixa setmana.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova