Almenys sis morts i un milió de llars sense electricitat per una gran tempesta als Estats Units
La meteorologia adversa, que ha afectat més d’una vintena d’estats, provoca més d'11.000 cancel·lacions aèries, la pitjor dada des de la pandèmia
EFE
Una gran tempesta de gel i neu que ha afectat dos terços de la geografia dels Estats Units va deixar ahir, diumenge, almenys sis morts i va provocar que més d'un milió de llars es quedessin sense subministrament elèctric. Des que va començar la tempesta, s’ha produït una mort a Texas, dues a Louisiana i tres a Nova York, totes per hipotèrmia, segons el diari The Washington Post. Els tres morts a Nova York semblaven ser persones sense sostre i van ser trobats a la intempèrie.
Durant la jornada, la web especialitzada poweroutage.us va indicar que hi va haver més d’un milió de talls en el subministrament. El gel va causar estralls en l’electricitat de les llars sobretot al sud dels Estats Units. L’estat més afectat va ser Tennessee, on més de 300.000 clients, aproximadament el 9% de l’estat, seguien sense subministrament elèctric diumenge a la nit. Més de 125.000 clients es van quedar sense llum a Mississipí i Louisiana.
El secretari de Transport dels EUA, Sean Duffy, va dir que la gran tempesta va provocar el pitjor dia de cancel·lacions de vols des de la pandèmia de la covid el 2020, amb més d'11.000 cancel·lacions i 17.000 retards. En una entrevista amb la cadena Fox, Duffy va avançar que avui estan previstes unes 2.600 cancel·lacions de vols.
Retards massius
“Esperem que millori, però el que es veu és que les aerolínies estan lidiant amb aquest retard massiu”, va assenyalar el secretari de Transport, que va indicar que “cal treballar en aquest endarreriment acumulat i mantenir l’estructura actual de vols per als pròxims dies, ja sigui dilluns, dimarts, dimecres o dijous”. No obstant això, el secretari va remarcar que “no hi ha capacitat a les aerolínies per reubicar dos dies i mig de passatgers en avions”.
“Un dels problemes és que continuarà fent fred al sud i el sud-oest fins dimarts o dimecres. Però al Midwest i al nord, serà fins a finals de setmana abans que aquestes temperatures comencin a pujar. Per tant, als llocs on hi ha gel, resulta més difícil tornar a ser plenament funcionals amb rapidesa”, va avançar.
El secretari de Transport també va assenyalar que no només estan afectats els aeroports específicament per aquesta tempesta, sinó també les carreteres dels Estats Units.
“Nova Jersey, Pennsilvània i Connecticut han tancat les seves carreteres al transport comercial. Tenim 17 estats al llarg d’aquesta franja de la tempesta que han tancat carrils per permetre el pas de les llevaneus i escampar sal, i molts d’aquests estats han reduït els límits de velocitat a les nostres carreteres”, va explicar Duffy.
Protocols d’emergència
Al seu torn, la secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem, ha demanat a la població dels més de 20 estats que han activat protocols d’emergència que eviti sortir de casa i ha assegurat que el Govern Federal està cooperant amb els estats i les companyies elèctriques per agilitzar les reparacions a la xarxa elèctrica tan aviat com sigui possible davant el fred encara més intens que s’acosta.
Moltes zones de la costa est havien rebut entre 15 i 40 centímetres de neu i aiguaneu, i s’espera que s’hi acumuli més neu i quantitats considerables de gel fins dilluns.
Aquest matí, les majors acumulacions es troben en una zona que inclou parts de Pennsilvània, Nova York, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Nou Hampshire i Vermont.
L’alcalde de Nova York, Zohran Mamdani —qui ahir va ajudar amb una pala a treure la neu dels carrers de la Gran Poma— va anunciar que avui no hi hauria classes presencials. “Serà un dia de classes a distància per a les escoles de la ciutat de Nova York amb la finalitat de garantir la seguretat de tothom davant les condicions climàtiques adverses”, va indicar l’alcalde en un comunicat.
