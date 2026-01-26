Sense cordes ni arnès: Alex Honnold fa història a l’escalar amb èxit el gratacel Taipei 101
La gesta, completada en poc més de 90 minuts, converteix el nord-americà en la primera persona a escalar aquesta estructura en la modalitat de ‘free solo’
Javier Castro Bugarín / EFE
Desproveït de tota mesura de seguretat i equipat només amb unes sabates especials, una bossa de magnesi i la seva emblemàtica samarreta vermella, el nord-americà Alex Honnold va fer història aquest diumenge a l’arribar amb èxit el cim del gratacel Taipei 101, l’onzè edifici més alt del món.
La gesta, completada en poc més de 90 minuts, converteix el nord-americà en la primera persona a escalar aquesta estructura en la modalitat de ‘free solo’, com es coneix la variant extrema de l’escalada en què no s’utilitzen cordes ni arnesos i en la qual qualsevol error, per mínim que sigui, es paga amb la mort.
En la prèvia de l’esdeveniment, transmès en directe a escala global a través de la plataforma Netflix, Honnold, nascut el 1985, havia comentat que feia anys que volia pujar el Taipei 101, l’icònic gratacel de 508 metres que domina el districte financer de la capital taiwanesa.
«És increïble. He passat un munt de temps pensant en això, imaginant que era possible, però fer-ho realment se sent diferent», va afirmar Honnold davant els mitjans de comunicació a l’acabar l’escalada.
Una ascensió sense marge d’error
La pujada estava programada inicialment per dissabte al matí, però els organitzadors van optar per suspendre-la mitja hora abans del previst a causa del mal temps. Vint-i-quatre hores després, no obstant, el sol es reflectia en els contorns de l’edifici, i amb prou feines hi havia núvols al cel.
El canvi de condicions no va convertir l’escalada en una tasca senzilla. Per començar, Honnold va haver de superar la base del gratacel, composta per 113 metres de llosa inclinada d’acer i vidre i dues estructures metàl·liques de 4,3 metres conegudes com a ‘ruyi’, que van suposar el primer gran obstacle de la jornada.
Superat aquest tram inicial –una cosa que li va costar menys de vint minuts–, l’escalador va encarar el segment més llarg i físicament exigent: les anomenades «caixes de bambú», vuit mòduls superposats entre aproximadament els pisos 27 i 90 que formen el cos del Taipei 101.
Al llarg de 274 metres d’ascens en vertical, Honnold va desplegar tota la seva destresa com a escalador, enfilant-se amb dinamisme entre els crits de joia i els rostres de sorpresa de les centenars de persones que es van congregar als voltants del gratacel per presenciar aquesta fita.
La fase final, considerada la més perillosa pels organitzadors, va començar a l’arribar a la torre superior de l’edifici, on les caigudes van exigir tota la força dels seus braços. Des d’allà va avançar pels anells fins a l’agulla, rematada per una petita esfera metàl·lica suspesa sobre el buit, on es va fer una ‘selfie’ per a la posteritat.
«Per a mi, el repte més gran era mantenir-me tranquil […]. A mesura que pujava, em sentia més i més tranquil, era molt divertit», va apuntar Honnold.
Polèmica al voltant del desafiament
Conegut per ascendir sense equip de seguretat ‘El capità’ –una paret vertical de més de 900 metres de granit al Parc Nacional de Yosemite (EUA)–, assoliment reflectit al documental guanyador de l’Oscar ‘Free Solo’, Honnold va rebre crítiques des del mateix moment en què va anunciar la seva intenció de coronar el Taipei 101 sota aquesta modalitat.
En alguns casos, aquestes crítiques remarcaven l’elevada taxa de morts entre els qui practiquen aquest tipus d’escalada; en d’altres, posaven el focus en la seva condició de marit i pare de dues nenes petites. Qualsevol imprevist hauria deixat una dona vídua i dos menors d’edat òrfenes.
De fet, l’organització es va preparar per al pitjor, amb mesures com un retard de 10 segons en la retransmissió per poder tallar-la immediatament si Honnold queia al buit. El mateix escalador es va mantenir en contacte constant amb el seu equip durant l’ascensió, que contemplava punts de rescat al llarg de l’edifici.
«Tot l’equip d’avui era de classe mundial. Per a mi, és més fàcil donar el millor de mi quan confio en l’equip i sé que estan donant el millor també […]. Va ser increïble, un dia espectacular», va concloure un Honnold que, gairebé una dècada després d’arribar al cim d’‘El Capità’, ha tornat a fer història.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
- Així ha estat el rescat de la família atrapada en un cotxe pel torb: els bombers també es queden encallats