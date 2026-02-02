Un mes de la detenció de Maduro: així és la vida del mandatari en una presó de Nova York a l'espera de la vista judicial
El veneçolà i la seva esposa, Cilia Flores, estan reclosos al centre penitenciari de Brooklyn
La data de la següent audiència és el 17 de març
EFE
El president veneçolà deposat, Nicolás Maduro, i la seva esposa, Cilia Flores, compleixen un mes a la presó a Nova York, on es van declarar innocents dels delictes de narcotràfic i corrupció que els imputa la Justícia dels EUA i esperen una vista judicial el 17 de març.
Maduro i Flores van ser detinguts en una operació militar nord-americana a Caracas el 3 de gener i traslladats al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, centre penitenciari del qual van sortir breument el dia 5 per assistir a la seva primera audiència, de lectura de càrrecs, davant d’un jutge federal en un tribunal de Manhattan.
Quins càrrecs se’ls imputen?
Maduro està acusat de quatre càrrecs: tres de conspiració per cometre narcoterrorisme, importar cocaïna i posseir metralladores i artefactes destructius; i un quart delicte de possessió d’aquestes armes. Flores està acusada d’altres quatre càrrecs relacionats amb els del seu marit: dos de conspiració per importar cocaïna, un de conspiració per posseir armes i un altre de possessió d’armes.
Les seves acusacions formen part d’un ampli cas presentat per la Justícia dels EUA el 2020 que sosté que alts funcionaris veneçolans formaven part del Càrter dels Sols, organització designada terrorista pels EUA, que atribuïa la seva direcció a Maduro.
Després de la seva captura, la Fiscalia va eliminar en la nova imputació les al·lusions al Càrter dels Sols com a organització criminal estructurada, i ja no presenta Maduro com a líder.
Quin és el seu estatus legal?
Maduro, en la seva primera audiència, es va declarar no culpable dels càrrecs i va afirmar que continua sent el president de Veneçuela, que és "un pres de guerra" i que ha estat "segrestat". Cilia Flores també va declarar la seva innocència.
L’advocat de Maduro, Barry Pollack, va informar al tribunal que no sol·licitava llibertat sota fiança, però no ho va descartar més endavant. Flores està representada per un altre lletrat, que tampoc va sol·licitar llibertat sota fiança.
Pollack va prometre presentar "numerosos" documents per reivindicar que Maduro és "cap d’un Estat sobirà", té "dret als privilegis" corresponents i que el seu "segrest per part de militars" va ser il·legal.
Maduro i Flores estan reclosos al centre penitenciari de Brooklyn, des d’on han sol·licitat atenció mèdica segons documents lliurats al jutge, i la data de la següent audiència és el 17 de març.
Qui forma la defensa de Maduro?
El principal defensor és Barry Pollack, un advocat de gran perfil del bufet Harris St. Laurent & Wechsler, conegut per assistir Julian Assange, acusat d’espionatge per publicar informació classificada a Wikileaks, aconseguint la seva alliberació.
Un altre advocat, Bruce Fein, mediàtic i especialitzat en dret constitucional, va sol·licitar sumar-se al cas, però Pollack li va dir al jutge que havia parlat amb Maduro i aquest li havia indicat que no l’havia contractat, per la qual cosa ha estat apartat.
Flores està representada per Mark Donnelly, cofundador de la firma Parker Sanchez & Donnelly, que ha treballat 12 anys al Departament de Justícia i vuit com a fiscal en un comtat de Houston.
Qui és el jutge?
El magistrat que porta el cas és Alvin K. Hellerstein, de 92 anys, nomenat el 1998 per l’expresident Bill Clinton i especialista en casos complexos i d’alt perfil, amb diversos processos de crim organitzat i transnacional al seu currículum.
Hellerstein ja estava al capdavant del cas de Maduro des del març de 2020, quan es va presentar la primera acusació, per la qual cosa coneix la trama probatòria i els arguments de la Fiscalia.
Ha dirigit altres processos relacionats amb exfuncionaris veneçolans, entre ells Hugo ‘El Pollo’ Carvajal.
Què se sap de la seva vida a la presó?
El Departament de Presons va indicar que per "privadesa, seguretat i garanties" no parla sobre "les condicions de confinament de cap persona", i els detalls que han transcendit són escassos.
Al MDC de Brooklyn, denunciat per les seves dures condicions, hi ha reclusos de gran perfil, com el raper P. Diddy, per delictes sexuals; Luigi Mangione, per assassinat d’un executiu; o Sam Bankman-Fried, per frau amb criptomonedes.
Algunes persones han comentat a les xarxes socials que han enviat cartes a Maduro per transmetre el patiment de les seves famílies o crítiques polítiques, i altres han gravat vídeos cridant consignes des del carrer on està la presó.
