Musk acusa Sánchez de ser un "tirà" per la proposta de prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys

En una publicació a X, de la seva propietat, el magnat considera el president "brut" i "un traïdor" per als espanyols

Intervenció telemàtica d'Elon Musk al MWC 2021

Intervenció telemàtica d'Elon Musk al MWC 2021 / MWC

ACN

Barcelona

Elon Musk ha acusat Pedro Sánchez de ser un "tirà" per la proposta que ha fet aquest dimarts de prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys. El president del govern espanyol ha indicat en un acte a Dubai que la setmana que ve l'executiu aprovarà un paquet de cinc mesures legislatives i reguladores que, entre altres, inclouran la prohibició. "Els protegirem del salvatge oest digital", ha dit. La reacció del magnat sud-africà i exantic home fort de Donald Trumpno s'ha fet esperar. En una publicació a la xarxa social X, de la seva propietat, Musk ha considerat que Sánchez és "brut" i "un traïdor per a la gent d'Espanya".

La iniciativa anunciada per Sánchez, que ja forma part d'un projecte de llei en tramitació al Congrés, busca "protegir els menors i reforçar el control de les xarxes socials" i obligarà les plataformes digitals a implementar "sistemes efectius de verificació de l'edat", a més d'aturar "els abusos" per aconseguir "un entorn digital segur, democràtic i respectuós amb els drets fonamentals".

