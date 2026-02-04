El fundador de Telegram acusa Sánchez d'amenaçar la llibertat d’expressió amb l'intent de regular les xarxes socials
La plataforma adverteix que les mesures impulsades per l’executiu poden afavorir la censura i la vigilància
Cesc Núñez (ACN)
El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha advertit dels riscos que, a parer seu, comporten les regulacions que Pedro Sánchez vol aplicar a les xarxes socioals. L'endemà que Elon Musk, propietari d'X, ataqués Sánchez per la mateixa qüestió, Durov ha acusat el president espanyol d'amenaçar la llibertat d'expressió en un missatge penjat al seu canal de Telegram adreçat als usuaris espanyols. L'empresari recela especialment de la proposta de prohibir l’accés als menors de 16 anys i es mostra preocupat per la possible responsabilitat penal dels directius de les empreses tecnològiques si no retiren amb rapidesa continguts considerats il·legals o nocius. Segons Durov, això podria incentivar l’eliminació preventiva de missatges legítims.
"El govern de Pedro Sánchez està impulsant noves regulacions perilloses que amenacen les vostres llibertats a Internet", ha afirmat el fundador de Telegram. Unes mesures que "podrien convertir Espanya en un estat de vigilància sota l'aparença de protecció".
També alerta sobre la criminalització de l’amplificació algorítmica de continguts i el seguiment de l’anomenada “petjada d’odi i polarització”, mesures que considera vagues i susceptibles d’ús polític. "Els governs dictaran el que veieu, enterrant els punts de vista oposats i creant cambres de ressonància controlades per l'estat. L'exploració lliure d'idees? Desapareguda, substituïda per propaganda", afirma.
Tot plegat, considera el fundador de Telegram, no són mesures de protecció, sinó "passos cap al control total". "Ja hem vist aquest manual abans: governs que utilitzen la seguretat com a arma per censurar els crítics. A Telegram, prioritzem la vostra privadesa i llibertat: xifratge fort, sense portes del darrere i resistència a l'excés de control", rebla.
