Maxwell, exparella de de Jeffrey Epstein, ofereix a Trump netejar el seu nom a canvi d’un perdó
Idoya Noain
Ghislaine Maxwell, exnòvia, sòcia i còmplice de Jeffrey Epstein que compleix condemna de 20 anys de presó als EUA per haver aconseguit al pederasta i explotador sexual menors i dones per a la seva trama criminal, ha ofert netejar el nom de Donald Trump, i el de Bill Clinton, si el president republicà li concedeix un perdó. Va ser ahir al Congrés dels EUA, on Maxwell estava convocada en una compareixença virtual per testificar davant el comitè de control de la Cambra de Representants que investiga el cas Epstein. Tot i que ella es va acollir al seu dret constitucional a no declarar, el seu advocat, David Oscar Markus, va deixar la polèmica declaració, que després va compartir a les xarxes.
"Si aquest comitè i el públic nord-americà de veritat volen escoltar la veritat sense filtres del que va passar, hi ha una via directa: la senyoreta Maxwell està preparada per parlar de manera completa i honesta si el president Trump li concedeix clemència", va dir l’advocat, que va assegurar que la condemna de la seva clienta "es va basar en un judici fonamentalment injust".
Markus va afegir: "A alguns potser no els agrada el que senten, però la veritat importa. Per exemple, tant el president Trump com el president Clinton són innocents d’haver fet res malament".
Denúncia bipartidista
El silenci davant el comitè de Maxwell, que fa uns mesos sí que va parlar amb Todd Blanche, exadvocat de Trump i ara número dos del Departament de Justícia, va provocar crítiques tant dels republicans, que controlen les cambres, com dels demòcrates. James Comer, el republicà que presideix el comitè de supervisió, va qualificar aquest silenci de "molt decebedor". Els demòcrates van acusar l’exnòvia i sòcia d’Epstein d’intentar comprar el perdó amb el seu silenci. El Govern de Trump, de moment, va acceptar traslladar Maxwell des d’una presó federal de baixa seguretat a Florida a altres instal·lacions federals de seguretat encara més baixa a Texas.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Mor un home dins una fàbrica a Òdena
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte