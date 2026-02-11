Deu morts per un tiroteig en una escola i un habitatge proper en una zona remota del Canadà
La policia confirma que l’autor s’ha suïcidat mentre investiga el mòbil dels fets
Montse Martínez
A la localitat canadenca de Tumbler Ridge, a la província de la Colúmbia Britànica, hi viuen escassament 2.500 persones. Una petita comunitat en una zona remota de l’oest del Canadà profundament impactada pel tiroteig que dimarts va acabar amb la vida de 10 persones, entre les quals hi ha l’autor de l’atac. La Reial Policia Muntada del Canadà (RCMP) ha confirmat que l’autor es va suïcidar, però no ha donat més detalls ni sobre la identitat ni sobre la motivació de l’atac mentre la investigació continua oberta. Els fets han causat una gran commoció en un país que no acostuma a patir aquest tipus d’atacs massius.
Un total de sis víctimes van ser trobades mortes dins de l’escola, una altra va morir mentre era traslladada a l’hospital i els dos cossos restants van ser localitzats en un habitatge proper al lloc dels fets, indret que la policia considera relacionat amb l’autor de l’atac. El balanç de ferits és elevat, amb 27 persones afectades: dues en estat greu i 25 amb lesions de diversa consideració.
Un cop rebut l’avís, la policia va emetre una alerta a la població en què informava sobre un tirador actiu a la localitat, situada als peus de les Muntanyes Rocalloses, i va instar la població a romandre a casa. Primer van escorcollar l’escola i hi van trobar sis persones, sense incloure el sospitós, que havien mort per trets. Una setena va morir de camí a l’hospital. Més tard, la policia va “identificar un segon lloc”, l’habitatge amb dos morts més.
“Les meves pregàries i el meu més profund condol per a totes les famílies i amics que han perdut els seus éssers estimats per aquests horribles actes de violència”, va escriure a les xarxes socials el primer ministre canadenc, Mark Carney, que es va declarar “devastat” pels fets. “No hi ha prou paraules per descriure el dolor que està vivint la nostra comunitat”, va afegir en un comunicat l’ajuntament de Tumbler Ridge.
“Un dia increïblement difícil”
Mitjans canadencs han informat que la persona que va disparar era una dona, però la Reial Policia Muntada no ho ha confirmat. “Va ser una situació d’evolució ràpida i dinàmica; la cooperació àgil de l’escola, dels equips de socors i de la comunitat va jugar un paper fonamental en la nostra resposta”, va dir en un comunicat Ken Floyd, comandant del districte nord de la RCMP.
“Aquest ha estat un dia increïblement difícil i emotiu per a la nostra comunitat i agraïm la cooperació mentre els agents continuen la seva tasca per avançar en la investigació”, va afegir. La policia ha indicat que els agents escorcollen altres residències i propietats de la zona per determinar si hi ha més indrets connectats amb els fets.
Tumbler Ridge és a més de 1.100 quilòmetres al nord de Vancouver, la ciutat més gran de la Colúmbia Britànica. A última hora de la tarda, la policia va “posar fi a l’alerta d’emergència a Tumbler Ridge”. El cos “no creu que hi hagi cap amenaça per al públic”, va declarar a X la ministra de Seguretat de la província.
