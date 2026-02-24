Cop al narcotràfic
Mèxic crema després de la mort del Mencho, el narco més buscat del món
El càrtel Jalisco Nueva Generación mata 25 militars com a resposta i s’espera una escalada de la violència
Aitor Sáez
La mort del capo va desencadenar la fúria del grup delictiu més sanguinari i acabalat de Mèxic. En els atacs posteriors contra casernes militars van morir 25 militars i una trentena de presumptes criminals. L’onada de violència va obligar a suspendre classes i cancel·lar vols en un terç del país.La mort del narcotraficant més buscat del món ha sembrat el caos a tot Mèxic. El pànic per la crema de comerços i vehicles en carreteres de mig país s’ha traslladat a Ciutat de Mèxic, on se li ha practicat l’anàlisi de l’ADN al cos de Nemesio Oseguera, àlies ‘El Mencho’, líder del Càrtel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatut en un operatiu sense precedents amb la col·laboració dels Estats Units per compartir informació. La mort del capo ha desencadenat la fúria del grup delictiu més sanguinari i acabalat de Mèxic.
Als bastions del CJNG, com Puerto Vallarta o Guadalajara, encara es veien aquest dilluns columnes de fum que han provocat la incertesa entre la població, tancada a casa seva davant d’una onada de violència imprevisible. "S’han escoltat ràfegues de trets molt a prop i ara se senten alarmes de botigues. Tot i que els negocis no han obert, sembla que estan saquejant", explica a EL PERIÓDICO una veïna d’Atemajac, a la perifèria nord de Guadalajara. La jove prefereix ocultar la seva identitat per temor de represàlies. "La majoria d’empreses han demanat als seus treballadors no assistir avui, com a mesura de precaució. Jo no he anat a l’oficina, tenim por", diu.
A Jalisco, l’estat feu del CJNG, s’ha activat el codi vermell per desplegar totes les forces de seguretat i prevenir agressions contra civils. Malgrat aquesta alerta màxima, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha demanat "calma" i ha assegurat que en la "major part del territori nacional" les activitats es desenvolupen amb "plena normalitat". Tot i que ja s’han desactivat la majoria dels 252 narcobloquejos registrats al llarg i ample del país, les autoritats recomanen als camioners que evitin sortir a la carretera. Nombrosos països, com Espanya o Estats Units, han emès una alerta els seus ciutadans per mantenir-se a resguard. La ferotge reacció del Càrtel Jalisco a tot el país davant la mort del seu cap dona compte de l’àmplia cobertura de l’organització criminal, que en l’última dècada s’ha expandit amb rapidesa, nacionalment i internacionalment, gràcies sobretot a les seves aliances amb bandes locals. "Per la seva naturalesa tan fragmentada, podem preveure una disputa de poder entre grups regionals. ‘El Mencho’ mantenia una estructura jeràrquica i homogènia. Ara sense la seva figura, és probable que cada delegat del càrtel vulgui apropiar-se del negoci", indica l’expert en seguretat, Erick Ruíz, professor a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (Unam). A més de la producció i tràfic de drogues, el CJNG havia diversificat les seves activitats delictives depenent de la regió. Per exemple, al sud es dedica al tràfic de migrants o a la Ciutat de Mèxic, a l’extorsió.
"L’escalada de violència pot durar setmanes o mesos, si s’obre una guerra entre faccions del Càrtel Jalisco", augura Ruíz. Davant el escapçament d’un grup criminal, la inèrcia és la disputa a la recerca de lideratge, com va succeir al Càrtel de Sinaloa amb la caiguda d’‘El Chapo’ Guzmán. Al CJNG no hi ha un successor evident i el conflicte per agafar el timó pot donar-se entre Audias Flores Silva, àlies ‘El Jardinero’, l’encarregat de la seguretat de l’organització amb gran poder logístic, i Juan Carlos Valencia, àlies ‘El 03’, el fillastre d’‘El Mencho’.
Aquesta lluita interna i la debilitat al CJNG poden aprofitar-la altres grups rivals per arrabassar-li el control de mercats il·lícits. Per exemple, a Guanajuato, el Cártel Santa Rosa de Lima es disputa el control del hachicol, el robatori de combustible, mentre que a Michoacán, la Nueva Familia Michoacana, baralla per l’extorsió a productors d’alvocat i llimona. "Un tercer focus de violència pot ser contra la força pública. El CJNG ja ha fet servir tàctiques paramilitars contra la institucionalitat per demostrar el seu poder", assenyala el consultor en matèria de seguretat, Guillermo Valdés, tot i que matisa que "no hi haurà una guerra oberta contra el Govern, sinó que aquests brots de violència seran esporàdics, perquè tindran molts fronts de combat oberts".
Confrontació amb l’Estat
En la primera hora després de l’abatiment del seu líder, el CJNG va calar foc a una quinzena de Bancs del Benestar, l’entitat financera del Govern i símbol del seu projecte d’ajuts socials. A diferència d’altres càrtels, el de Jalisco ha mantingut una confrontació frontal contra l’Estat. Entre altres episodis, el 2015, va enderrocar un helicòpter militar per evitar la captura d’‘El Mencho’ i el 2020 va atemptar en ple centre de Ciutat de Mèxic contra el llavors cap de la policia de la capital, Omar García Harfuch, avui secretari de Seguretat nacional. La seva estratègia de combat al crim organitzat l’últim any, amb la neutralització de nombrosos patrons de la droga, ha calmat les exigències del president nord-americà, Donald Trump, per fer front al narcotràfic. La Casa Blanca va celebrar la mort del capo més buscat i va felicitar Mèxic per l’èxit d’un operatiu que allunya la possibilitat d’una intervenció militar dels Estats Units en territori mexicà, com ha amenaçat Trump des de fa diverses setmanes.Mèxic.
