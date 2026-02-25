El TC diu que alguns articles de la llei d'amnistia no cal que siguin llei orgànica, però els manté vigents
El tribunal només estima un punt d'un recurs del parlament cantàbric i rebutja totalment el del govern balear
ACN
El ple del Tribunal Constitucional (TC), ha desestimat gairebé totalment el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Parlament de Cantàbria contra la llei d'amnistia. El tribunal recorda la seva sentència del juny passat que avalava el gruix de la llei i només estima que alguns articles no cal que siguin llei orgànica. No obstant això, els articles segueixen vigents. En una altra sentència, el TC rebutja totalment un recurs del govern balear pels motius al·legats en anteriors sentències.
El Parlament de Cantàbria va al·legar en primer terme que la llei d'amnistia vulnera la reserva de llei orgànica de l'article 81.1 de la Constitució en considerar que no tots els seus preceptes han de tenir aquest caràcter. La sentència estima parcialment aquest motiu. El TC declara que l'exempció de responsabilitat penal respecte de delictes castigats amb penes privatives de llibertat incideix directament en el dret fonamental a la llibertat i, per tant, està subjecta a la reserva de llei orgànica. Per tant, tenen caràcter orgànic els preceptes que delimiten les conductes amnistiades i excloses, els que estableixen l'extinció de la responsabilitat penal i els que regulen els efectes de l'amnistia sobre penes i mesures --especialment les privatives de llibertat--.
Per contra, el tribunal declara que no estan compresos a la reserva de llei orgànica els preceptes que projecten l'amnistia sobre la responsabilitat administrativa i comptable, així com els que regulen efectes no penals, normes de competència i procediment. Aquests tenen caràcter de llei ordinària.
Això no comporta la nul·litat dels preceptes afectats, sinó la declaració que determinats articles no tenen caràcter orgànic i tenen naturalesa de llei ordinària.
El recurs impugnava també la llei en conjunt denunciant la seva incompatibilitat amb la Constitució per vulneració de la prohibició constitucional d'amnistiar, així com dels principis de seguretat jurídica i d'interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics, del principi i del dret a la igualtat, del principi de separació de poders i de la reserva jurisdiccional, entre els altres. Totes aquestes falles d'inconstitucionalitat s'han desestimat en aplicació de la doctrina establerta en la sentència del TC del juny passat.
D'altra banda, com en altres recursos, s'impugnava de manera específica l'article 1 de la llei d'amnistia per la infracció de diversos preceptes constitucionals. La sentència es remet a la sentència del juny que ja va declarar inconstitucional alguns apartats no crucials de la llei. Les dues sentències compten amb els vots particulars de quatre magistrats.
