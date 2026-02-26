Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tensió entre Washington i l’Havana

Què se sap de l’atac de Cuba a una llanxa dels EUA?

Així anunciava la televisió cubana l’atac a una llanxa procedent dels Estats Units

Un barco a la Havana al dia 25 de febrer / ADALBERTO ROQUE / AFP

Redacción

Barcelona

Guàrdies fronterers de Cuba van disparar dimecres contra els ocupants d’una llanxa ràpida amb matrícula de Florida (EUA) que navegava en aigües territorials cubanes. La versió de les autoritats cubanes sosté que, després d’intentar un procés d’identificació, els ocupants van obrir foc contra els guàrdies i es va iniciar un intercanvi de trets. Com a conseqüència de l’enfrontament, quatre persones a bord de la llanxa van morir i sis van resultar ferides. El comandant de l’embarcació cubana també va resultar ferit.

Cuba sosté que els deu ocupants de la llanxa tenien nacionalitat cubana però residien als EUA i pretenien realitzar una infiltració amb “fins terroristes”. En el transcurs de l’incident, que es va produir en aigües de Cayo Falcones, província de Villa Clara, al nord de Cuba, la policia cubana es va incautar d’armament variat.

La situació es produeix en un clima de tensions creixents entre els EUA i Cuba, amb sancions, crisi energètica i pressió política de fons. Washington va dir que investigarà de manera independent el que ha passat, sense confirmar la versió cubana.

Interrupció de l’enviament de petroli

Les relacions entre Cuba i els Estats Units travessen un nou auge de tensió des de la captura del president veneçolà Nicolás Maduro per les forces nord-americanes a començaments de gener i la interrupció, per part de Caracas i sota pressió de Washington, dels enviaments de petroli a Cuba.

Els Estats Units, que no amaguen el seu desig de veure un canvi de règim a l’illa de 9,6 milions d’habitants, apliquen una política de màxima pressió sobre l’Havana, al·legant l’“amenaça excepcional” que representaria per a la seguretat nacional nord-americana aquest país situat a només 150 quilòmetres de les costes de Florida.

