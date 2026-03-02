Macron anuncia un augment de l'arsenal nuclear francès: "Per ser lliures hem de ser temuts"
El president francès diu que les grans potències han "d'acostumar-se" a la possibilitat d'un "conflicte major"
ACN
El president francès, Emmanuel Macron, ha anunciat un augment de l'arsenal nuclear francès davant la "combinació d'amenaces" a les quals ha de fer front el continent europeu. "Per ser lliures hem de ser temuts", ha pronunciat Macron en un discurs aquest dilluns des de la base naval d'Île Longue. Pel cap de l'Elisi, les grans potències han "d'acostumar-se" a la possibilitat que esclati "un conflicte major en un entorn proper". En aquest sentit, el president francès s'ha referit a l'arsenal nuclear del país com "la base" de la seva seguretat i també com una eina de dissuasió de "dimensió europea".
En l'inici del seu discurs, Macron ha subratllat la necessitat de reforçar la dissuasió nuclear de país davant el que considera "un període de ruptura" de l'ordre internacional "ple de riscos". "Els nostres socis en són plenament conscients, i aquest període justifica l'enduriment i el reforç del nostre model", ha asseverat.
Després de mencionar exemples com l'agressió russa sobre Ucraïna o la recent escalada de tensions al Pròxim Orient, el president francès també ha advertit que estaria disposat a fer ús del seu arsenal per protegir els interessos nacionals i europeus. "Tan sols un dels nostres submarins és gairebé mil vegades més potents que les primeres bombes nuclears; [...] cap estat, per molt potent que sigui, podrà evadir [el dany]", ha destacat.
Si bé Macron ha deixat clar que la seva voluntat passa per no haver de fer mai ús de l'arsenal nuclear, també ha manifestat la seva intenció "d'assegurar la dissuasió" i "mantenir el poder de destrucció" francès.
Alhora, el dirigent francès ha indicat que París ja manté converses amb altres països com Alemanya, el Regne Unit, o alguns països nòrdics, entre d'altres per estudiar fórmules "comunes" per afrontar amenaces.
