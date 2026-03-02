Exteriors avalua totes les opcions per evacuar els catalans atrapats a l’Orient Mitjà per l’atac a l’Iran
Uns 13.000 espanyols es troben als Emirats Àrabs Units mentre es valora si se'ls pot treure per aire o terra
ACN
El Ministeri d’Afers Exteriors està analitzant “totes les opcions” per evacuar el màxim nombre d’espanyols bloquejats a l’Orient Mitjà després de l’atac conjunt dels Estats Units i Israel contra l’Iran. Fonts diplomàtiques assenyalen que la combinació de tancaments d’espais aeris i les grans distàncies per via terrestre fan especialment complexa qualsevol operació, tot i que s’estan considerant rutes alternatives i contactes amb línies aèries per aprofitar possibles finestres de vols comercials. Les mateixes fonts asseguren que estudien evacuacions per via aèria i terrestre, amb "garanties raonables d'èxit". El ministeri i les ambaixades a la zona treballen per poder facilitar la sortida del màxim nombre possible de ciutadans.
La major part dels espais aeris de la regió estan tancats, fet que limita les opcions de vols. Per via terrestre, les distàncies són molt elevades. Com a exemple, el trajecte per carretera entre Dubai i Riad supera els 1.000 quilòmetres, sense que hi hagi plena garantia que a l’arribada l’espai aeri estigui obert.
En paral·lel, Exteriors està en contacte amb les companyies aèries per aprofitar qualsevol finestra d’oportunitat en cas que es reprenguin els vols comercials i facilitar també per aquesta via la sortida d'espanyols. Segons Exteriors, són operacions que poden afectar un nombre elevat de persones. Per exemple, xifra en uns 13.000 els espanyols que es troben als Emirats Àrabs Units.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda