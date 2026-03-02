Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Regne Unit permetrà que els EUA utilitzin les seves bases militars per a atacs “defensius” contra míssils iranians

Ho ha anunciat el primer ministre en resposta a una petició dels Estats Units

El president de França, Emmanuel Macron, reunit amb el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer

El president de França, Emmanuel Macron, reunit amb el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer / ACN

ACN

Barcelona

El Regne Unit ha decidit permetre que els Estats Units utilitzin les seves bases militars a l’Orient Mitjà per a atacs “defensius” contra emplaçaments de míssils iranians. Així ho ha anunciat el seu primer ministre, Keir Starmer, que ha afegit que el Regne Unit ha après la lliçó dels “errors d’Iraq” i no va participar en els atacs inicials d’Estats Units i Israel contra Iran. Tampoc s’afegirà ara a “accions ofensives”, ha aclarit. Starmer ha explicat que els Estats Units havien fet aquest plantejament i que s’ha pres la decisió d’acceptar-ho per una qüestió de “defensa col·lectiva” i també per protegir vides britàniques.

“L’única manera de detenir l’amenaça és destruir els míssils en el seu origen, als seus dipòsits d’emmagatzematge o als llançadors que s’utilitzen per disparar-los”, ha argumentat.

