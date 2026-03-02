Guerra a l'Orient Pròxim
Trump adverteix que la "gran onada" d'atacs a l'Iran "està a punt d'arribar" i no descarta enviar tropes
El presidente, en su primera aparición pública desde el inicio de la guerra, no menciona el cambio de régimen y aunque estima acabar el conflicto "en cuatro o cinco semanas" se muestra dispuesto a aguantar "mucho más"
Idoya Noain
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha exposat aquest dilluns gran confiança en com està anant la guerra que dissabte va llançar amb Israel contra Irán, un conflicte que ha incendiat l'Orient Pròxim. En unes declaracions a CNN, el mandatari ha declarat: “Els estem destrossant. Va molt bé. Ni tan sols hem començat a colpejar-los fort. La gran onada ni tan sols ha succeït. Està a punt d'arribar”.
En una altra entrevista oferta al tabloide 'New York Post', Trump ha dit que no descarta el desplegament de tropes sobre el terreny “si fos necessari”.
En ambdues declaracions, abans de comparèixer a la Casa Blanca en una cerimònia d'entrega de medalles d'honor, el republicà ha insistit en la idea que l'ofensiva militar, en la qual han perdut la vida de moment quatre soldats nord-americans, va “segons el previst”.
Ha declarat també que aquesta ofensiva va “per davant del planejat en termes de lideratge”, una referència directa a la mort de l'aiatol·là Ali Jameneí i altres 48 membres del lideratge iranià. “Pensàvem que portaria almenys quatre setmanes i ho vam fer en un dia”, ha dit al diari de Rupert Murdoch.
En les seves declaracions a CNN ha dit: “no vull que s'allargui gaire”.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- El 23-F vist amb els ulls d’un alumne d’institut de Manresa: “Incertesa, desconeixença i por”