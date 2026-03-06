Guerra al Pròxim Orient
Espies, algoritmes i un magnicidi: com Israel va piratejar les càmeres de vigilància de l’Iran per assassinar Ali Khamenei
Les Forces de Defensa d’Israel i la seva agència d’espionatge van utilitzar algoritmes per rastrejar els patrons de vida dels principals guardaespatlles del líder suprem del règim dels aiatol·làs i facilitar així l’operació que va acabar amb la seva vida, segons el ‘Financial Times’
Carles Planas Bou
Facis el que facis, el Mossad t’està observant. L’acció militar amb què Israel i els Estats Units van aconseguir acabar amb la vida de l’aiatol·là Ali Khamenei, líder suprem de l’Iran, ha tornat a posar en relleu la profunda capacitat d’infiltració de la poderosa i emblemàtica agència d’intel·ligència israeliana.
Tot i que el cop va ser una sorpresa, el pla per escapçar el règim xiïta portava temps coent-se a foc lent. L’hereu de Ruhollah Khomeini, pare espiritual de l’Iran modern, vivia en un complex fortament vigilat per guardaespatlles armats fins a les dents. Tot i així, Israel va trobar una porta d’entrada a aquesta realitat que el seu històric enemic no va saber identificar. En una adaptació moderna del Cavall de Troia, el cos d’espionatge israelià va piratejar durant anys «gairebé totes» les càmeres de tràsnit de Teheran, segons una investigació del Financial Times.
Tenir aquesta font de dades en temps real dins de la capital persa va permetre a les Forces de Defensa d’Israel identificar els guàrdies de seguretat de Khamenei i altres jerarques de la cúpula iraniana. Els algoritmes d’IA van permetre convertir centenars d’hores d’imatges mundanes en intel·ligència, amb perfils personalitzats «que incloïen les seves adeces, horaris de treball, rutes que prenien per anar a la feina i, el més important, a qui solien estar assignats per protegir i transportar». Aquest «patró de vida» va aplanar el camí per perpetrar l assassinat de Khamenei i els seus sequaços.
«Coneixíem Teheran com Jerusalem»
Fonts consultades pel Financial Times indiquen que tant el Mossad com la CIA van utilitzar altres «centenars de diferents corrents d’intel·ligència» per determinar exactament a quina hora de dissabte passat hi hauria Khamenei a les seves oficines. En aquesta operació també van participar espies desplegats sobre el terreny a l’Iran i la sofisticada Unitat 8200, un cos d’elit d’intel·ligència militar. A més, l’exèrcit «va utilitzar un mètode matemàtic conegut com a anàlisis de xarxes socials per analitzar milers de milions de punts de dades a fi [...] d’identificar nous objectius per vigilar i matar».
Tot això va permetre a Israel tenir els seus ulls al cor del seu arxienemic. «Coneixíem Teheran com coneixem Jerusalem [...] I quan coneixes [un lloc] tan bé com coneixes el carrer on vas créixer, t’adones de qualsevol cosa que estigui fora de lloc», explica un funcionari d’intel·ligència israeliana al mitjà britànic.
En el moment del mortífer atac, els agents al servei d’Israel també van ser capaços de bloquejar una dotzena de torres de telefonia mòbil pròximes al complex en el qual hi havia Khamenei, cosa que va fer que els mòbils dels guardaespatlles «semblessin estar ocupats quan es trucava» per a així evitar que rebessin possibles avisos.
L’operació d’Israel contra l’Iran recorda la perpetrada contra Hezbol·là el setembre del 2024. Llavors, el Mossad va aconseguir enganyar el grup paramilitar més poderós del món al fabricar fins a 5.000 ‘busques’ –aparells electrònics de missatgeria que no necessiten ni targeta SIM ni connexió a internet– equipats amb bombes i posar-los a les butxaques dels seus enemics, va destapar Reuters. Al fer-los detonar, Israel va assassinar 11 persones i en va ferir 3.000 més, moltes de civils.
