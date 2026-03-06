Tres dies de foc creuat
Què ha passat fins ara a l’Iran? Mapes dels atacs que s’estenen pel Pròxim Orient i arriben a Xipre
El nombre de morts a l’Iran puja fins als 555 en dos dies i mig de bombardejos
Jose Rico
La guerra amb l’Iran ha entrat aquest dilluns en la tercera jornada convertida en un conflicte que s’estén ja per tota la regió del Pròxim Orient i arriba a Xipre, país de la UE. La Mitja Lluna Roja ha elevat aquest dilluns el nombre de morts a l’Iran fins als 555 en dos dies i mig de bombardejos. Però una de les claus de la jornada és que les operacions de l’Exèrcit israelià ja s’han estès al Líban.
A Beirut, almenys 31 persones van morir i 149 més van resultar ferides la matinada d’aquest dilluns en una onada de bombardejos israelians contra els afores de Beirut i el sud del Líban, en resposta a un atac del grup xiïta libanès Hezbol·là enmig del conflicte amb el seu aliat Iran.
A Israel, no s’han reportat noves víctimes mortals, més enllà de les 10 persones mortes entre dissabte i diumenge.
El grup xiïta Hezbol·là va llançar diversos projectils contra instal·lacions militars al nord d’Israel. Israel va respondre llançant una intensa onada de bombardejos contra els suburbis meridionals de Beirut, conegut com el Dahieh.
L’Exèrcit israelià ha cridat a files prop de 100.000 reservistes, que se sumen a soldats regulars, a fi de defensar les fronteres amb Síria i el Líban, però també a controlar els territoris ocupats de Gaza i Cisjordània.
El ministre israelià de Defensa, Israel Katz, va assenyalar aquest dilluns el cap del grup xiïta Hezbol·là, Naim Qassem, com un «objectiu» i va insistir que la milícia libanesa «pagarà un preu alt» pels seus atacs.
La base britànica a Xipre atacada per un dron iranià
- Des de Jerusalem, l’Exèrcit israelià ha assegurat aquest dilluns haver bombardejat diverses casernes subterrànies del règim iranià a Teheran i ha advertit que la guerra durarà el temps que sigui necessari.
- A Teheran, la Guàrdia Revolucionària iraniana ha informat aquest dilluns d’una nova onada d’atacs contra objectius governamentals i militars en diversos punts d’Israel.
- Un dron va caure en una base del Regne Unit a Xipre: el president de Xipre, Nikos Christodoulides, va confirmar aquest dilluns que era un dron Shahed, de producció iraniana, i que va impactar poc després de la mitjanit passada (local) a les base militar britànica a Akrotiri, situada al sud-oest de l’illa, i va causar danys materials menors.
- Incident d’un F15 a Kuwait: Mitjans iranians van informar aquest dilluns de la demolició d’un caça F15 dels Estats Units que pretenia atacar el territori iranià i que va caure a Kuwait, mentre que aquest país va anunciar que diverses aeronaus nord-americanes s’havien estavellat aquest dilluns, però que els seus tripulants van sobreviure, sense esmentar que les haguessin abatut.
