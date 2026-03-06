Conflicte regional
Mojtaba Khamenei, fill de l’aiatol·là mort, i el clergue Alireza Arafi, els favorits per ser el nou líder suprem de l’Iran
Mojtaba, de 56 anys, és l’aspirant amb més possibilitats, ja que compta amb el suport de la Guàrdia Revolucionària, el cos d’elit polític-militar de la República Islàmica
Adrià Rocha Cutiller
A rei mort, diria la dita, rei posat, si no fos perquè l’Iran, enfonsat per una campanya de bombardejos dels EUA i Israel des de dissabte, no és capaç de trobar un relleu. Tel-Aviv, aquell dia, va aconseguir en un atac sorpresa assassinar el fins aleshores líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei, i les autoritats del país persa van prometre l’elecció d’un nou líder en qüestió de dies o hores.
Dimarts, un altre bombardeig israelià va impactar contra un edifici a Qom on s’estava celebrant una votació al respecte. Segons mitjans opositors iranians a l’exterior —aquests mitjans, extremadament bel·ligerants contra la República Islàmica, de vegades pequen de publicar informació poc contrastada—, hi ha una gran tensió interna per escollir l’hereu al tron.
Tot i així, hi ha diversos favorits en la cursa, que també està enverinada. Washington i Tel-Aviv han assegurat durant els últims dies que qualsevol que accedeixi al càrrec de líder suprem serà un objectiu militar.
Hi ha, això sí, uns requisits per poder ser escollit cap d’Estat a l’Iran: ha de ser un home —per descomptat—, clergue xiïta, tenir una carrera dins de les institucions polítiques de l’Iran i ser lleial al sistema de la República Islàmica.
Entre els noms que sonen per succeir Khamenei n’hi ha dos que destaquen especialment: el del seu fill, Mojtaba Khamenei, i el del clergue Alireza Arafi.
Mojtaba Khamenei
El fill d’Ali Khamenei, Mojtaba, de 56 anys, és sens dubte vist com el gran favorit per ser escollit com a nou líder suprem, tot i que el seu pare, en vida, es va mostrar contrari a una successió dinàstica en el càrrec.
Mojtaba Khamenei fa dècades que es mou entre bastidors del poder a Teheran i té àmplies connexions polítiques i econòmiques amb la Guàrdia Revolucionària, el cos d’elit polític-militar de l’Iran. Els rumors, de fet, apunten que la Guàrdia estaria pressionant per a una ràpida elecció del fill de Khamenei per al tron, cosa rebutjada pels clergues de rang més alt, que suposadament afavoririen altres figures amb més estatus clerical i polític.
El seu perfil s’ha vist reforçat els últims dies, sobretot després d’haver sobreviscut a un intent d’assassinat per part d’Israel, que ha aconseguit matar —especialment en el bombardeig de dissabte— gran part de la seva família, inclosa la seva mare, Zahra Haddad Adel, i altres familiars propers.
Alireza Arafi
El favorit de l’estament clerical iranià, Alireza Arafi va ser elegit diumenge com un dels tres membres del triumvirat interí que governa l’Iran mentre s’escull un nou líder suprem. Aquest govern tripartit està liderat pel president, Mesud Pezeshkian, el cap del poder judicial, Gholam Hossein Mohseni Ejeí, i el mateix Arafi, designat per un petit consell de clergues.
Arafi no és conegut per ser un pes pesant polític, ni té vincles estrets amb les altes esferes de seguretat del país persa, però era un home de gran confiança —tant ideològica com burocràtica— de Khamenei, i abans de la mort del líder suprem ja sonava com un dels candidats per rellevar l’aiatol·là en cas de defunció.
Altres finalistes i un futur incert
A banda dels dos favorits, hi ha altres perfils assenyalats com a possibles en aquesta cursa successòria. Entre ells destaquen, sobretot, Hasan Khomeini, nét del primer líder suprem iranià, l’aiatol·là Ruhollah Khomeini, i Mohammad Mehdi Mirbagheri, alt càrrec ultraconservador de l’Assemblea d’Experts, l’òrgan que ha d’escollir el nou líder suprem.
El procés d’elecció, però, desperta molts dubtes: la República Islàmica només ha canviat de líder una vegada, el 1989, i aquell relleu es va fer de manera ràpida per mostrar una continuïtat en el règim que ara es veu amenaçada per les bombes dels EUA i Israel. L’Iran havia d’enterrar Khamenei pare aquest mateix divendres i tancar tot seguit la seva successió. El funeral ha estat ajornat indefinidament. Teheran al·lega problemes d’aforament, però el risc de bombardejos en aquell acte probablement hi ha tingut molt a veure.
