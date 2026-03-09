Un incendi en una botiga de vapejadors calcina una cúpula victoriana al centre de Glasgow
Més de 60 efectius dels bombers han treballat en el foc que ha obligat a tallar el servei de trens i a evacuar un hotel
Europa Press
Un incendi al centre de la ciutat escocesa de Glasgow ha calcinat i ha provocat l’ensorrament de la cúpula d’un edifici victorià contigu a l’estació de tren Glasgow Central i ha destruït diversos comerços als locals de la planta baixa, obligant també a interrompre els serveis de l’estació i a evacuar un hotel proper, tot i que no ha deixat víctimes.
Les flames, iniciades a la tarda en una botiga de vapejadors al carrer històric Union, s’han estès a l’edifici, que data de 1851 i la cúpula del qual ha acabat sucumbint al foc diverses hores després, malgrat la tasca dels més de 60 bombers desplaçats, segons ha informat la cadena britànica BBC, mentre que el Servei de Bombers escocès ha anunciat el desplegament de “15 vehicles contra incendis i recursos especialitzats”.
“Els bombers continuen treballant per extingir un gran incendi en un edifici a Union Street”, ha assenyalat un portaveu dels Bombers en un comunicat del servei, que ha recomanat a la població evitar la zona i als residents que mantinguin les finestres dels seus domicilis tancades. “No s’han registrat víctimes i els equips romanen al lloc”, ha afegit.
El foc ha acabat calcinant una perruqueria i una cafeteria, a més de la botiga on s’ha originat, i ha obligat a evacuar l’Hotel Voco Grand Central, situat a prop de l’estació.
En aquest sentit, arran de l’incendi, la xarxa ferroviària escocesa ha anunciat que “l’Estació Central de Glasgow roman tancada fins a nou avís, amb tots els serveis suspesos després de l’incendi al centre de la ciutat diumenge”.
En conseqüència, l’operadora pública ScotRail ha afirmat en un comunicat que cap dels seus trens s’aturarà a les andanes: “Malauradament, no podrem operar serveis de tren cap a o des de la planta alta de Glasgow Central demà després de l’impacte del gran incendi a prop de l’estació. Els nostres trens que operen a través de la planta baixa de Glasgow Central continuaran funcionant, però no s’aturaran a l’estació”, ha declarat el seu director de serveis, Mark Ilderton.
Per la seva banda, el primer ministre d’Escòcia, John Swinney, s’ha mostrat “profundament preocupat per l’incendi ocorregut aquesta nit a prop de l’Estació Central de Glasgow i molt agraït a tots els serveis d’emergència que hi estan responent”. “Si us plau, seguiu les recomanacions de viatge, eviteu la zona i manteniu-vos fora de perill”, ha afegit en una publicació a les xarxes socials.
