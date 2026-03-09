Guerra a l’Orient Pròxim
L’OTAN intercepta un nou míssil iranià a l’espai aeri de Turquia
Adrià Rocha Cutiller
L'OTAN ha abatut aquest dilluns un nou míssil balístic iranià que sobrevolava l’espai aeri de Turquia, segons ha informat el Govern d’Ankara en un comunicat. El projectil, el segon interceptat al país anatolià des de l’inici de la guerra entre els Estats Units i Israel contra l’Iran el 28 de febrer, ha estat abatut pels sistemes de defensa antiaèria desplegats al Mediterrani oriental i les restes del míssil, caigudes en un terreny de la província de Gaziantep, no han provocat víctimes ni danys materials.
"Turquia dona molta importància a les relacions de bon veïnatge i a l’estabilitat regional. Tanmateix, tornem a emfatitzar que es prendran totes les mesures necessàries de manera decidida i sense vacil·lar contra qualsevol amenaça directa al territori i a l’espai aeri del nostre país", afegeix la nota difosa per l’Executiu de Recep Tayyip Erdogan.
