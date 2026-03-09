Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Guerra a l’Orient Pròxim

L’OTAN intercepta un nou míssil iranià a l’espai aeri de Turquia

Las defensas antiaéreas de la Alianza Atlántica logran derribar el proyectil iraní antes del impacto, cuyos restos han caído en la región de Gaziantep, en la frontera con Siria, y no han causado daños

L'Exèrcit prova un llançador de míssils Patriot en les proximitats d’Adana (Turquia)..

L'Exèrcit prova un llançador de míssils Patriot en les proximitats d’Adana (Turquia)..

Adrià Rocha Cutiller

Estambul

L'OTAN ha abatut aquest dilluns un nou míssil balístic iranià que sobrevolava l’espai aeri de Turquia, segons ha informat el Govern d’Ankara en un comunicat. El projectil, el segon interceptat al país anatolià des de l’inici de la guerra entre els Estats Units i Israel contra l’Iran el 28 de febrer, ha estat abatut pels sistemes de defensa antiaèria desplegats al Mediterrani oriental i les restes del míssil, caigudes en un terreny de la província de Gaziantep, no han provocat víctimes ni danys materials.

"Turquia dona molta importància a les relacions de bon veïnatge i a l’estabilitat regional. Tanmateix, tornem a emfatitzar que es prendran totes les mesures necessàries de manera decidida i sense vacil·lar contra qualsevol amenaça directa al territori i a l’espai aeri del nostre país", afegeix la nota difosa per l’Executiu de Recep Tayyip Erdogan.

La religiosa Vedruna centenària Maria Cinta Agustí Paituvi rep l'homenatge de l'Ajuntament de Manresa

Griselda Serret, de l'Avinent, és tercera a l'estatal sub-23 de marxa atlètica

Junts per Manresa condemna l’atac al seu local durant la manifestació del 8M i reafirma el seu compromís amb la democràcia i la llibertat d’expressió

Sant Pau celebra els seus 625 anys amb una jornada de portes obertes i concerts gratuïts a Barcelona

L’OTAN intercepta un nou míssil iranià a l’espai aeri de Turquia

Confirmen els 21 anys de presó per al 'Rambo de Sant Hipòlit de Voltregà', que va matar a trets un menor

Albert Sáez, director d’El Periódico: "Fer bon periodisme és la millor recepta contra la desinformació"

L'OCU posa nota a les truites de patates del supermercat: només 10 passen la prova

