L’AIE allibera el 33% de les reserves estratègiques en la descàrrega més gran de la seva història per compensar l’aturada al Golf Pèrsic
Alemanya, com a membre de l’AIE, ha estat el primer país a alliberar 17,6 milions de barrils de petroli, mentre que el Japó farà el mateix amb reserves públiques i privades, equivalents a 45 dies de consum
Monique Zamora Vigneault
L’Agència Internacional de l’Energia (AIE) obre l’aixeta amb la descàrrega més gran de la seva història. L’AIE ha recomanat alliberar 400 milions de barrils del seu anomenat coixí estratègic de reserves per fer front a una possible escassetat energètica derivada del conflicte bèl·lic a l’Orient Pròxim. Amb aquesta descàrrega, l’AIE destaparà el 33% —o un terç— de les reserves públiques de què disposen la trentena de països membres de l’OCDE. En paral·lel, si s’hi sumen els 600 milions de barrils industrials obligatoris que manté l’agència, el desplegament de barrils baixa fins a prop del 22,2%.
Aquesta última operació representa més del doble dels barrils alliberats després del xoc energètic provocat per l’esclat de la guerra a Ucraïna el 2022. Per posar les xifres en context, l’AIE va desplegar més de 182 milions de barrils després de la invasió russa d’Ucraïna a través de dues operacions. El 2022, per fer front a la crisi energètica, els Estats Units van arribar a descarregar fins a 900.000 barrils diaris durant un període de tres mesos.
«Els membres de l’AIE han decidit per unanimitat posar en marxa la major alliberació de reserves petrolieres d’emergència en la història de la nostra agència», ha anunciat el director executiu de l’AIE, Fatih Birol, aquest dimecres. «Aquesta mesura té per objectiu pal·liar la pertorbació immediata dels mercats. Però, perquè quedi clar, el més important perquè es restableixi l’estabilitat del flux de petroli i gas és que es reprengui el trànsit per l’estret d’Ormuz», ha subratllat.
Alemanya —el tercer país membre més dependent dels combustibles— ha estat el primer país europeu a obrir l’aixeta amb 2,4 milions de tones de petroli, equivalents a 17,6 milions de barrils. «L’Agència Internacional de l’Energia va demanar als seus Estats membres que alliberessin reserves de petroli per valor de 400 milions de barrils», va explicar la ministra d’Economia alemanya, Katherina Reiche, a Berlín aquest dimecres. «Accedirem a aquesta petició i hi farem la nostra contribució». El Japó també ha adoptat una posició molt favorable a aquestes descàrregues. La primera ministra del Japó, Sanae Takaichi, va anunciar aquest matí que descarregaria reserves tant del sector públic com del privat, equivalents en total a 45 dies de consum.
L’AIE va ser creada després de la crisi del petroli del 1973 com a resposta a l’augment vertiginós dels preus del petroli i a l’escassetat de combustible com a conseqüència de la guerra araboisraeliana. El sistema dissenyat per l’AIE combina les reserves públiques i privades de les empreses, amb 1.200 milions de barrils distribuïts entre els 31 Estats membres. La norma central i vinculant que s’aplica a tots els Estats és que cada membre ha de mantenir reserves de petroli equivalents almenys a 90 dies de les seves importacions netes. És a dir, almenys tres mesos de coixí en cas de crisi. Espanya, per la seva banda, disposa de reserves mixtes.
En la història de l’agència, l’AIE només ha recorregut a les seves reserves en quatre ocasions. La primera va ser durant la Guerra del Golf el 1991, quan l’organització va alliberar 60 milions de barrils. El segon cas no es va produir fins al 2005, després del pas de l’huracà Katrina als Estats Units (60 milions de barrils), i el tercer durant la guerra civil a Líbia (60 milions de barrils). La més gran fins ara havia estat l’alliberament de més de 182 milions de barrils després de la invasió d’Ucraïna per part del Kremlin el 2022.
Les mesures d’urgència de l’AIE no han contingut els alts i baixos que viu la cotització del cru. El barril de Brent, la referència a Europa, ha pujat prop d’un 4% fins als 91 dòlars després de l’anunci, mentre que el seu homòleg nord-americà, el West Texas Intermediate (WTI), ha tornat a situar-se als 86 dòlars després d’un augment del 3,3%.
