Neurotecnologia
La Xina aprova el primer implant cerebral comercial per tractar la paràlisi
La primera interfície cervell-ordinador d’ús comercial inclou un implant que recupera la mobilitat en pacients amb paràlisi
Redacció
Un dispositiu contra la paràlisi surt dels laboratoris a la Xina i arriba als hospitals i clíniques: l’implant ja compta amb aprovació comercial i podria revolucionar el camp de la neurotecnologia i la rehabilitació.
La Xina ha aprovat la seva primera interfície cervell-ordinador (BCI) per a ús comercial, adreçada a adults amb paràlisi parcial provocada per lesions a la medul·la espinal. Així ho informen un article publicat a Nature i un estudi que apareix a medRxiv: els informes resumeixen l’estudi clínic darrere del dispositiu i la decisió reguladora que l’autoritza.
L’avenç permet que la interfície, destinada a persones amb paràlisi severa, surti de l’àmbit exclusiu dels assajos clínics i estigui disponible per a un ús més ampli en pacients. El dispositiu és un sistema epidural mínimament invasiu, que col·loca elèctrodes sobre l’escorça sensoriomotora per descodificar senyals relacionats amb el moviment, i després traduir-les en ordres que controlen una mà robòtica tova.
L’estudi mostra que la tecnologia permet restaurar funcions manuals en persones amb lesió medul·lar completa, mitjançant calibratges breus i algoritmes de descodificació avançats. L’aprovació representa una fita: per primera vegada, una BCI destinada a recuperar moviments manuals es podrà comercialitzar i fer servir fora de protocols tancats, cosa que obre la porta a tractaments disponibles en hospitals i centres especialitzats.
Els responsables del projecte ressalten l’avantatge d’un implant menys invasiu davant d’elèctrodes intracorticals més profunds, amb menys risc quirúrgic i potencialment més acceptació entre pacients, així com la integració amb pròtesis robòtiques suaus que reprodueixen agafades naturals.
El dispositiu, anomenat NEO i de la mida d’una moneda, està incrustat al crani, amb vuit elèctrodes col·locats sobre un costat del cervell per registrar l’activitat elèctrica en el moment en què la persona imagina moure la mà oposada. Els senyals s’envien a l’ordinador, es descodifiquen i després es fan servir per manejar un guant, cosa que permet a la persona recollir i moure objectes o dur a terme funcions quotidianes com alimentar-se.
Tanmateix, investigadors independents subratllen la necessitat de dades a llarg termini sobre seguretat, estabilitat del senyal, taxa de fracàs de l’implant i efectes adversos no immediats. A més, l’aprovació comercial marca un abans i un després en la cursa per les interfícies cervell-ordinador: obre oportunitats reals de rehabilitació i de convertir una promesa tecnològica en una pràctica clínica segura, eficaç i equitativa.
El potencial d’aquestes interfícies per redefinir el tractament de trastorns neurològics sembla no tenir límits: desenvolupat per empreses xineses del sector biomèdic, el nou dispositiu reflecteix una estratègia més àmplia del govern asiàtic, que ha identificat les interfícies cervell-ordinador com una “indústria del futur” dins del seu pla quinquennal. L’objectiu és posicionar el país com a líder en un camp on també competeixen empreses occidentals, com Neuralink als Estats Units.
Referència
Reclaiming Hand Functions after Complete Spinal Cord Injury with Epidural Brain-Computer Interface. Dingkun Liu et al. medRxiv (2025). DOI:https://doi.org/10.1101/2024.09.05.24313041
