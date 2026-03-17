Conflicte regional
Iran i l'estret d'Ormuz: per què és tan difícil per a Trump controlar aquesta via marítima estratègica?
La flota naval iraniana, tot i que destruïda gairebé en la seva totalitat, no necessita grans recursos per mantenir l'amenaça d'atacs i cops contra qualsevol carreguer que intenti travessar el pas
Adrià Rocha Cutiller
Sempre va ser una opció. En els últims anys, quan es trobava sota amenaces, Iran havia donat pistes que una de les accions que prendria si era atacada seria tancar a pany i forrellat l'estret d'Ormuz, per on passa prop del 20% del petroli mundial.
En l'actual guerra, han passat totes dues coses. Iran ha estat atacat i ha tancat l'estret, tot i que només en part. Teheran permet el pas d'un grapat de petroliers, entre ells els seus, evidentment, i els dels seus països amics o aliats o que s'han mostrat en contra de la guerra. Vaixells xinesos, indis, pakistanesos i russos han pogut navegar. Els altres, si ho fan, ho fan sota la seva responsabilitat i risc, amb un Iran que ha disparat contra almenys 16 embarcacions en les últimes dues setmanes a l'estret i al golf Pèrsic.
El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que vol forçar l'obertura de la ruta, i ha reclamat ajuda a l'OTAN i altres potències mundials que, de moment, han donat llargues: el Regne Unit, FrançaAlemanya, Japó, Corea del Sud i fins i tot Espanya han dit, de maneres diferents, que no participaran en l'obertura d'Ormuz per la força.
A priori semblaria una missió senzilla. Iran ha perdut la gran part de la seva flota naval en aquesta guerra, delmada pels bombardejos constants de l'aviació nord-americana i israeliana des de fa dues setmanes.
Però la República Islàmica compta amb una gran carta, un as a la màniga que li permet controlar l'estret d'Ormuz: la fragilitat, la por i la possible sobrereacció dels mercats, i com d'econòmiques poden ser les seves operacions.
Cost baix
"Si la guerra es prolonga durant setmanes, [EUA i els seus aliats] hauran de dissenyar algun tipus de sistema que permeti l'escorta i el trànsit dels petroliers. El món necessita que el cru flueixi des del Golf, i ja sembla que hi ha plans per establir mesures de protecció", ha escrit els últims dies Kevin Rowlands, editor de la revista militar RUSI Journal del Regne Unit.
El problema, tanmateix, és que Iran necessita tan sols un atac amb un dron marítim, o l'impacte d'un dels seus avions kamikaze no tripulats Shahed-136 per aturar tot el trànsit i fer que les asseguradores decideixin no córrer el risc de creuar Ormuz i veure's obligades a cobrir despeses milionàries.
Les matemàtiques funcionen del costat iranià. Un dron Shahed-136 amb prou feines costa 20.000 dòlars, i segons estudis internacionals, la República Islàmica és capaç de produir diverses desenes de milers al mes. L'impacte contra un petrolier pot ocasionar despeses mediambientals milionàries, a més del cost que una operació d'escorta de vaixells de càrrega pot tenir ja per si mateixa.
"La solució a l'increment de preus [dels combustibles] ha de ser que acabi aquesta guerra. Aturar aquesta guerra i que siguin la negociació i el diàleg els que prevalguin. Espanya està amb la desescalada. No s'ha de fer res que afegeixi encara més tensió. La solució purament militar mai no és realment una solució", ha declarat aquest dilluns el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares.
