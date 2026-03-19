Amenaça de desastre ecològic
El barco ‘fantasma’ rus a la deriva al Mediterrani: una bomba de rellotgeria a què ningú es vol acostar
El risc d’una explosió, l’alt cost de l’operació i l’embolic jurídic de la seva bandera, ja que pertany a un país sancionat, enterboleix la qüestió de qui ha d’assumir la responsabilitat d’assegurar la càrrega de tones de gas i dièsel
Irene Savio
El barco rusArctic Metagaz, atacat i abandonat amb tones de gas i dièsel, segueix a la deriva al Mediterrani central –a prop d’Itàlia, Malta i Líbia– convertit en una autèntica bomba de rellotgeria. Però el que ja és una amenaça de catàstrofe ambiental a gran escala també ha canviat en un laberint diplomàtic i burocràtic. Ningú sembla disposat a aproximar-se, davant el risc d’una explosió, l’alt cost de l’operació i l’embolic jurídic de la seva bandera –pertanyent a un país sancionat–, cosa que enterboleix la qüestió de qui ha d’assumir la responsabilitat d’assegurar la càrrega.
«Aquest no és un problema d’Itàlia o de Malta, sinó un problema d’Europa», ha declarat Chris Bonnet, ministre de Transport de Malta. Per la seva banda, la portaveu del Ministeri d’Exteriors rus, Maria Zakharova, ha advertit que Rússia considera que, segons el dret internacional, la responsabilitat de la intervenció recau sobre els Estats riberencs més pròxims.
Davant la paràlisi, una coalició de nou països europeus, encapçalada per Itàlia i França, ha escrit una carta a la Comissió Europea. En la missiva, adverteixen que «les precàries condicions de la nau, sumades a la naturalesa de la càrrega especialitzada, constitueixen una amenaça directa i seriosa de desastre ecològic al cor de l’espai marítim de la Unió». El grup de països apressa a més Brussel·les a emprendre una acció més incisiva contra la flota russa sota sancions.
Sense control
Amb tot, l’operació de rescat està plena de perills potencials. Una de les hipòtesis és remolcar el barco fins a una zona d’escassa profunditat perquè allà pugui ser assegurat, cosa que evitaria un enfonsament en alta mar de difícil gestió i que podria danyar greument l’ecosistema mediterrani. Tot això s’analitza quan ja han passat més de dues setmanes des que el vaixell va ser atacat per drons, d’origen encara no aclarit, malgrat que des d’Itàlia l’atac s’ha adjudicat a forces ucraïneses. Ucraïna, per la seva banda, no ha reivindicat aquests fets, si bé el país considera aquestes embarcacions com a objectius legítims.
Segons ha explicat la Protecció Civil italiana a EL PERIÓDICO, el barco es trobava en les últimes hores «a unes 60 milles de les aigües territorials líbies, això és, a 72 milles de la costa líbia, i continua viatjant a la deriva cap al sud, com passa des de fa quatre dies i el que podria seguir així, segons la previsió dels vents, tot i que no és possible descartar que canviï de ruta», segons Pierfrancesco Demilito, portaveu de la institució. «Quant al que està a bord, el que sabem amb més certesa és que hi ha almenys 450 tones d’oli combustible, 250 tones de dièsel, mentre que pensem que el gas liquat ja podria haver-se evaporat», ha afegit Demilito.
Amb això, la subtrama política legal del cas es deu precisament al fet que és un barco ‘fantasma’. Que es troba en un lloc on no hauria de ser, sense la cobertura d’una assegurança i caldria trobar una empresa que estigui disposada a assumir-se el risc de vida que el rescat implica i un Estat que accedeixi a pagar aquest cost i eventualment permetre que atraqui a la seva costa.
L’estratagema
Una altra aresta del cas és que ha posat el focus en l’anomenada «flota fantasma» russa, de la qual seria part el vaixell avariat, segons la informació disponible fins ara. Fa tot just un any, la branca italiana de l’organització ecologista Greenpeace va acusar Itàlia i la Unió Europea de presumpta complicitat en les maniobres de Moscou per esquivar les sancions europees i continuar transportant el seu petroli malgrat l’embargament comunitari, mitjançant aquest tipus d’embarcacions.
L’estratagema seria bastant senzilla: petroli o gas traspassats en un vaixell a un altre en alta mar, sovint amb els sistemes de rastreig apagats. «La Unitat d’Investigació de Greenpeace Itàlia va vigilar l’activitat de 52 petroliers davant el golf d’Augusta [Sicília] entre gener i novembre del 2024, identificant 33 transvasaments de cru d’un barco a l’altre (‘ship to ship transfer’) en mar obert», va explicar l’organització. A més, «Itàlia ha permès que vaixells sancionats o susceptibles de sanció atraquin als nostres ports, mentre algunes empreses italianes han prestat serveis d’assistència tècnica a barcos de la flota fantasma russa», va continuar.
El veredicte de l’organització ha sigut taxatiu. «Els que estan afavorint els interessos de Moscou són les empreses privades que continuen prestant serveis als vaixells de la flota fantasma russa sense les inspeccions pertinents, així com les autoritats italianes, per la seva insuficient vigilància del compliment de les sancions. La Unió Europea és també còmplice», ha denunciat Sofia Basso, investigadora de Pau i Desarmament de Greenpeace Itàlia.
