Atacs estesos
Els colons israelians provoquen el caos a la Cisjordània ocupada amb una onada de violència
Tot i que les autoritats israelianes eren coneixedores que aquesta acció violenta organitzada tindria lloc, els soldats i policies situats als afores de les aldees palestines no han pogut aturar els atacs ni impedir el desplaçament dels colons d’una localitat a una altra
Andrea López-Tomàs
Mentre el món mira cap a una altra banda, la Cisjordània ocupada crema. Durant dues nits consecutives, grups de colons violents s’han organitzat per atacar aldees palestines i estendre la por entre la població autòctona. En diferents punts dels territoris ocupats, els colons israelians han incendiat cases i vehicles i han ferit diversos palestins en incursions coordinades contra comunitats, segons descriuen els testimonis, i malgrat la presència de les forces de seguretat israelianes. Aquests grups radicals utilitzen les xarxes socials per fer crides a la població per dur a terme «venjança i expulsió de l’enemic».
Almenys una desena de palestins han resultat ferits en la segona nit de caos. A més, aquests atacs van començar durant la festivitat d'Eid al Fitr, que marca el final del Ramadà per a la població musulmana. L’agència de notícies palestina Wafa ha informat que els colons han incendiat cases i automòbils, i han ruixat amb gas pebre molts palestins. La violència es va produir després del funeral del colon Yehuda Sherman, de 18 anys, a l’assentament israelià il·legal d’Elon Moreh, al nord-est de la ciutat palestina de Nablus. Sherman va morir en una col·lisió amb un vehicle palestí en una zona al nord de les aldees atacades.
Els atacs, però, s’han repartit per tot el territori palestí: des de les aldees del nord properes a Nablus i Yenín fins a les localitats del sud de Masafer Yatta, al sud d’Hebron. A Qaryout i Jaloud, al sud de Nablus, un centenar de colons emmascarats han dut a terme successives onades d’atacs la nit de dissabte a diumenge, que han acabat amb vehicles incendiats, vandalitzats i habitatges atacats. També molts d’aquests joves israelians s’han congregat a les carreteres i han atacat cotxes palestins amb llançament de pedres o cops sobre el vehicle.
Bombardejos a Gaza
Tot i que les autoritats israelianes eren coneixedores que aquesta acció violenta organitzada tindria lloc, els soldats i policies situats de matinada als afores de les aldees palestines no han pogut aturar els atacs ni impedir el desplaçament dels colons d’una localitat a una altra. Cinc ciutadans israelians han estat detinguts, segons un comunicat de l’Exèrcit i la policia israeliana A l’assentament de Yitzhar, diversos israelians van atacar les forces de seguretat, ferint un agent de policia i danyant un dels seus vehicles. L’enduriment de la violència dels colons es deu a la impunitat de què gaudeixen, amb detencions cada vegada més escasses i encara menys acusacions, cosa que suggereix que la violència dels extremistes té el suport, si no l'encoratjament, pel Govern.
Des del 7 d’octubre de 2023, més d'un miler de palestins, inclosos desenes de nens, han estat assassinats a mans de les tropes israelianes i dels colons radicals a la Cisjordània ocupada. Segons l’Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d’Afers Humanitaris, 25 palestins han mort en les mateixes condicions enguany. A més, la violència contra la Franja de Gaza continua. Aquest cap de setmana cinc persones han mort per atacs aeris israelians a tot el territori. Tres d’ells eren agents de policia que es trobaven en un vehicle al camp de refugiats de Nuseirat, al centre de Gaza.
