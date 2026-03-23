Als 88 anys
Mor Lionel Jospin, exprimer ministre socialista de França i 'pare' de la setmana laboral de 35 hores
Redacció
L'exprimer ministre socialista de França Lionel Jospin ha mort a l'edat de 88 anys, segons han confirmat fonts familiars.
Primer ministre de França entre 1997 i 2002 durant la presidència de Jacques Chirac, Jospin també va ser primer secretari del Partit Socialista i membre del Consell Constitucional. El seu mandat es va caracteritzar per polítiques de centreesquerra, com la reducció de la jornada laboral a 35 hores, privatitzacions selectives i reformes socials.
El socialdemòcrata va quedar eliminat a la primera volta de les presidencials, cosa que va marcar la seva retirada de la política activa. Socialdemòcrata, defensor de l'Estat del benestar i de la integració europea, és recordat com una figura clau de l'esquerra francesa.
