Als 88 anys

Mor Lionel Jospin, exprimer ministre socialista de França i 'pare' de la setmana laboral de 35 hores

L'exprimer ministre de Francia Lionel Jospin / Europa Press

L'exprimer ministre socialista de França Lionel Jospin ha mort a l'edat de 88 anys, segons han confirmat fonts familiars.

Primer ministre de França entre 1997 i 2002 durant la presidència de Jacques Chirac, Jospin també va ser primer secretari del Partit Socialista i membre del Consell Constitucional. El seu mandat es va caracteritzar per polítiques de centreesquerra, com la reducció de la jornada laboral a 35 hores, privatitzacions selectives i reformes socials.

El socialdemòcrata va quedar eliminat a la primera volta de les presidencials, cosa que va marcar la seva retirada de la política activa. Socialdemòcrata, defensor de l'Estat del benestar i de la integració europea, és recordat com una figura clau de l'esquerra francesa.

Meandre celebra vint anys de defensa de l'entorn natural de Manresa amb un programa d'activitats a la Torre Lluvià

Mor Lionel Jospin, exprimer ministre socialista de França i 'pare' de la setmana laboral de 35 hores

Detinguda una parella per maltractament i abusos sexuals al seu nadó d'un mes a Barcelona

Lluís Gamell entoma la gerència de l'Hospital de Berga amb el repte de consolidar la cartera de serveis

Retencions a la C-55 per un camió accidentat a Abrera

Els psicopedagogs dels EAP alerten el Govern que suprimir l'entrevista de selecció de professionals posa en risc l'escola inclusiva

Detinguda una parella que robava mòbils a festes majors com la d'Igualada

El Govern i ERC reprenen aquesta setmana les converses sobre els pressupostos després d'evitar el col·lapse de la legislatura
Tracking Pixel Contents