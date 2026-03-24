Almenys 66 ferits a l’estavellar-se un avió militar a Colòmbia
La nau de la Força Aèria, amb 114 soldats a bord, va caure tot just enlairar-se a la regió de Putumayo, a uns 600 quilòmetres de Bogotà
Abel Gilbert
La caiguda de l’Hèrcules de la Força Aèria Colombiana (FAC), que transportava més de 114 soldats de l’Exèrcit i 11 tripulants, ha provocat almenys 66 morts i desenes de ferits de diversa gravetat, segons els darrers informes oficials. L’aeronau es va accidentar aquest dilluns pocs minuts després d’enlairar-se de l’aeroport de Puerto Leguízamo, al departament de Putumayo (sud), a uns 600 quilòmetres de Bogotà. “Amb profund dolor informo que un avió Hèrcules de la nostra @FuerzaAereaCol va patir un tràgic accident mentre s’enlairava de Puerto Leguízamo (Putumayo), quan transportava tropes de la Força Pública”, va informar el ministre de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.
Segons van informar els mitjans de premsa de la capital, el C-130H Hèrcules havia d’iniciar una operació en una zona de conflicte marcada per la presència de restes de guerrilles relacionades amb el narcotràfic. Sánchez va descartar completament la hipòtesi d’un atemptat. A bord hi havia tres pelotons. Equips de rescat i unitats militars es van desplaçar immediatament a la zona per atendre l’emergència.
La premsa bogotana va consignar que a l’avió hi viatjaven tres pelotons. Als vídeos de l’accident es veu una gran fumarada i el pànic dels habitants de la zona. L’autoritat de Puerto Leguízamo, Carlos Claros, va assegurar que, davant la imminència del desastre, molts soldats es van llançar de l’avió abans de col·lidir. “La seva situació és força precària”.
Mapamundi
L’aeronau havia estat fabricada per la companyia nord-americana Lockheed Martin i estava equipada amb quatre motors turbohèlix Allison T56-A-15, cosa que li permetia assolir velocitats de fins a 592 quilòmetres per hora sense perdre estabilitat. Podia enlairar-se amb un pes màxim de 70.300 quilograms.
“S’han activat tots els protocols d’atenció per a les víctimes i les seves famílies, així com les investigacions corresponents per establir les causes de l’accident”, va dir Sánchez. “És un esdeveniment profundament dolorós per al país”. El ministre va demanar als mitjans evitar especulacions sobre les causes del sinistre mentre avancen les verificacions oficials sobre el terreny.
Els desastres aeris han afectat principalment l’aviació privada, de càrrega i militar de Colòmbia en els darrers anys. El gener de 2026, un avió de Satena va deixar 15 morts a Norte de Santander. Els accidents en zones muntanyoses i selvàtiques, sovint vinculats a fallades tècniques o a condicions meteorològiques adverses, es produeixen amb freqüència. Es van registrar 34 sinistres el 2022 i un alt volum d’incidents entre 2024 i 2025.
Les paraules de Petro
Segons El Tiempo, l’aeronau va ser reincorporada a l’operació militar el 2023 després d’haver estat sotmesa a un “procés de manteniment major” que va incloure tota la seva estructura, els motors i el sistema d’aterratge.
“Espero que no tinguem morts en aquest accident horrorós que no hauria d’haver passat”, va dir Gustavo Petro. El president va deixar entreveure una de les possibles causes de la tragèdia: es tractaria d’un avió obsolet i Colòmbia s’ha de modernitzar. “No donaré més temps, és la vida dels joves la que es posa en joc”. Segons Petro, “la renovació” de l’equipament de les Forces Militars “és una decisió de la meva presidència des de fa anys” que s’ha endarrerit a causa de “dificultats burocràtiques”. El president va dir haver demanat “contra vent i marea” modificar la flota estratègica aèria. “He demanat la compra immediata d’helicòpters i avions de càrrega i tropa per ampliar la capacitat de transport i mobilitat de tropes”. Va afegir, en to d’advertència: “si els funcionaris administratius civils o militars no estan a l’altura d’aquest repte han de ser retirats”.
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El menor ingressat a l’UCI a Manresa per tètanus fa gairebé un mes que està hospitalitzat
- Els Bombers rescaten quatre menors atrapats a l'antic Hospital d'Esparreguera per un col·lapse parcial de l'estructura