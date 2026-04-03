La UE endureix les normes per als propietaris de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l’abril

Andrea Riera

Manresa

Els gossos i els gats ocupen un lloc molt important en la vida de milions de famílies a Europa. No són només animals de companyia, sinó part de la llar, i cada cop és més habitual que viatgin amb els seus propietaris, ja sigui per vacances, mudances o visites familiars.

Davant d’aquest augment de desplaçaments, la Unió Europea ha decidit reforçar el control sobre les mascotes amb una nova normativa que entrarà en vigor aquest mes d’abril. L’objectiu és que viatjar amb mascotes sigui més segur, que sigui més fàcil controlar els seus moviments entre països i millorar el control sanitari.

A partir del 22 d’abril, serà obligatori que tots els gossos i gats que viatgin entre Estats membres disposin d’un passaport europeu individual. Aquest document serà imprescindible per a qualsevol desplaçament sense finalitats comercials dins del territori comunitari.

El passaport no és un simple tràmit, sinó un document complet on queda registrada la informació de l’animal. Inclou dades com el número de microxip, la identitat del propietari, l’historial de vacunació i els tractaments veterinaris que hagi rebut, a més de la validació del veterinari.

Microxips per gossos i gats a partir de 2028

La UE endureix les normes per als propietaris de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l’abril / Agències

La mesura forma part del Reglament (UE) 2016/429, actualitzat aquest 2026, amb el qual Brussel·les busca unificar les normes a tots els països de la Unió. D’aquesta manera es pretén evitar diferències entre legislacions nacionals i tancar possibles buits legals que facilitin el tràfic il·legal d’animals o la falsificació de documents.

Un altre dels punts clau és el control sanitari. Amb aquesta normativa, les autoritats podran comprovar amb més facilitat que els animals compleixen els requisits de salut necessaris, reduint així el risc de propagació de malalties entre animals i, en alguns casos, cap a les persones.

Com afectarà aquesta mesura a Espanya

En el cas d’Espanya, l’impacte serà limitat, ja que la majoria de gossos i gats ja disposen d’aquest passaport, que sol emetre’s a la clínica veterinària quan es col·loca el microxip, obligatori per llei. Tot i així, els propietaris hauran de tenir en compte diversos requisits abans de viatjar.

Entre aquests destaca la vacuna contra la ràbia, que s’haurà d’haver administrat almenys 21 dies abans del viatge, així com una desparasitació específica els dies previs al desplaçament. També serà necessari que l’animal tingui almenys 12 setmanes d’edat i que un veterinari certifiqui que es troba en bon estat de salut.

No complir amb aquestes normes pot tenir conseqüències importants. L’animal podria ser retingut a la frontera, posat en quarantena o fins i tot retornat al seu país d’origen. A més, els propietaris s’enfronten a sancions econòmiques que a Espanya poden arribar fins als 50.000 euros en els casos més greus.

