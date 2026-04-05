Trump exigeix a l’Iran l’obertura d’Ormuz: "Obriu el puto estret, bojos cabrons, o viureu a l’infern"
«Dimarts vinent serà el Dia de les Plantes Energètiques i el Dia dels Ponts, tot en un», amenaça el president nord-americà
Adrià Rocha Cutiller
Fa setmanes que ho intenta: en diverses ocasions, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha llançat ultimàtums, fixat terminis i publicat missatges amb l’esperança que l’Iran accepti —o es vegi obligat a fer-ho— reobrir l’estret d’Ormuz, parcialment tancat per Teheran al món.
Més d’un mes després de l’inici de la guerra, la República Islàmica només permet el pas d’alguns vaixells de càrrega al dia, previ pagament d’una taxa a l’Iran. Aquests vaixells, però, no poden ser de «països enemics», segons l’Iran.
I l’enèsim ultimàtum d’un Trump cada cop més frustrat tenia com a data límit aquest dilluns a la nit, tot i que l’estatunidenc ha tornat a ajornar-lo durant la nit, segons una publicació a Truth Social que diu: «Dimarts, 20:00 h (hora de l’Est)!». Si l’Iran no accepta obrir Ormuz abans d’aleshores, els EUA prometen la destrucció de les plantes energètiques iranianes, cosa que suposaria un crim de guerra.
«Dimarts serà el dia de la planta energètica, el dia del pont, tot en un a l’Iran. No hauran vist res semblant! Obriu el puto estret, bojos cabrons, o viureu un infern. Estigueu atents. Alabat sigui Al·là», ha dit Trump aquest diumenge a les seves xarxes socials.
Ormuz, abans de l’inici de la guerra a l’Iran —arrencada el 28 de febrer amb l’assassinat, per part d’Israel, de qui era fins aleshores el líder suprem iranià, l’aiatol·là Alí Khamenei—, era la principal via de petroli i gas del món. A través de l’estret, a les puntes del qual hi ha l’Iran al nord i els Emirats Àrabs Units al sud, passava el 20% del comerç mundial de cru i gas. Des del 28 de febrer, només un grapat de vaixells —a excepció dels petroliers iranians, que han continuat amb el seu trànsit habitual— han travessat Ormuz.
«El missatge de Trump reflecteix una frustració molt fàcil d’entendre», ha escrit l’expert israelià Dennis Citrinowicz: «Sembla incapaç d’entendre la diferència entre els èxits que la seva campanya militar ha tingut sobre el terreny i la seva incapacitat d’imposar la seva voluntat a Ormuz. És evident que els iranians no cediran, i Trump es veurà obligat a acceptar la nova realitat a l’estret, una que actualment beneficia l’Iran. Aquesta realitat també podria influir en els preus mundials del petroli, especialment si els petroliers comencen a travessar l’estret només amb l’aprovació iraniana».
Negociacions fallides
A través de la mediació de Turquia, Egipte i el Pakistan, Trump ha intentat durant les últimes setmanes aconseguir unes converses directes amb l’Iran que no només se li han resistit, sinó que cada vegada semblen més impossibles. Teheran, tot i que Trump assegura estar en contacte amb els seus «nous líders», ha rebutjat públicament voler arribar a un alto el foc en el conflicte.
La República Islàmica, el lideratge de la qual ha estat decapitat, no acceptarà un altre final del conflicte que li «garanteixi que la guerra no es repetirà d’aquí a uns mesos», han declarat en els darrers mesos diversos dels seus dirigents polítics.
El que és segur, però, és que si els EUA i Israel volien amb la seva ofensiva i els seus atacs contra l’Iran un canvi de règim, la seva estratègia ha fracassat. Les altes esferes ara a Teheran són molt més conservadores, radicals i oposades que abans a les negociacions amb Washington.
«Faré una conferència de premsa aquest dilluns al migdia —durant la nit a Europa— juntament amb l’Exèrcit», ha declarat aquest diumenge Trump a les xarxes socials.
Impacte en els preus de l’energia global
En qualsevol cas, amb unes negociacions previsiblement poc productives i després de més d’un mes de bloqueig de l’estret d’Ormuz, les conseqüències sobre els preus de l’economia mundial ja s’han fet evidents. El petroli ha assolit màxims, amb preus que superen els 140 dòlars per barril de Brent per a lliurament immediat a conseqüència del tancament al trànsit de vaixells per l’estret, en el que l’Agència Internacional de l’Energia ha qualificat de la major interrupció de subministraments de la història del mercat petrolier.
A més, aquesta pujada ja es percep en el consum. A Espanya, el preu mitjà de la gasolina se situa en 1,557 euros per litre, davant dels 1,475 euros que rondava abans de l’inici de l’operació militar, cosa que suposa un increment del 5,6%. Als Estats Units, però, l’impacte ha estat més gran, amb un encariment del 37%.
Però el petroli és només un dels mercats afectats pel bloqueig d’Ormuz. El gas natural liquat (GNL) és un altre dels recursos clau que transita per l’estret, per on circula aproximadament una cinquena part del subministrament mundial de GNL, especialment des de Qatar, el segon major exportador global.
Les interrupcions en els mercats energètics es tradueixen gairebé automàticament en un encariment de l’electricitat. Tot i que gran part del gas que passa per Ormuz es dirigeix a Àsia —el 2025, prop del 90%, davant de poc més del 10% per a Europa—, la manca de subministraments té un impacte global, ja que més països competiran per aconseguir recursos escassos. En aquest sentit, el preu de l’electricitat ha pujat pràcticament a tota Europa, amb l’excepció de països com Espanya, i la Unió Europea es prepara per afrontar el que considera que serà «una crisi llarga» en què «els preus de l’energia seran més alts durant molt de temps», segons va afirmar el responsable de política energètica de la Unió Europea, Dan Jorgensen, en una entrevista per al Financial Times.
Altres mercats mundials
La pujada dels preus de l’energia ha provocat una reacció en cadena en altres mercats, com el dels aliments. En el seu informe mensual, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) va registrar una pujada del 2,4% dels preus mundials dels aliments bàsics. «Si l’estret d’Ormuz continua tancat més dies, les conseqüències en la producció i els preus dels aliments poden ser més greus que la crisi que es va viure durant la pandèmia de covid-19 si no anem amb compte», va alertar l’economista en cap de la FAO, Máximo Torero.
El subministrament d’heli, un recurs imprescindible per als sectors tecnològic i sanitari, també està en risc a causa del tancament de l’estret d’Ormuz. Un terç de l’heli mundial travessa aquesta via, cosa que dificulta el transport d’un element clau per a la fabricació de xips electrònics i afecta directament economies avançades amb una gran dependència del sector tecnològic, com els Estats Units, Taiwan, Japó o Corea del Sud. També és imprescindible en els semiconductors, que són un component vital de gairebé tot, des de rentadores, telèfons mòbils i automòbils fins als escàners de ressonància magnètica.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès