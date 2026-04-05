Un vàter espacial, "astronautes ocults" i motors reutilitzats: 6 curiositats que amaga la missió Artemis a la Lluna
T'expliquem els detalls de la missió que vol viatjar a la Lluna
Valentina Raffio
Darrere de tota gran missió espacial no només hi ha càlculs, estudis de trajectòries i treballs tècnics per garantir la viabilitat logística del viatge. També hi ha una infinitat d’històries humanes, detalls excepcionals i curiositats que converteixen un projecte científic en una cosa realment espacial. El segon vol del programa Artemis n’és un exemple. Aquesta missió presumeix de portar mig centenar de banderes d’arreu del món, un vàter espacial amb protocols específics segons el tipus d’evacuació, una simpàtica mascota de galtes envermellides, diversos motors reutilitzats de l’era dels transbordadors espacials i fins a 5,6 milions de passatgers ocults.
Aquestes són algunes de les històries menys conegudes darrere del segon vol d’Artemis.
Missió amb més de 56 banderes i amb participació espanyola
El programa Artemis ha estat impulsat per la NASA, però, contràriament al que molts creuen, no ha tirat endavant només gràcies als treballs realitzats als Estats Units. Per al desenvolupament d’aquest colossal programa, l’agència espacial nord-americana ha hagut de reclutar socis d’arreu del món i signar acords amb multitud de governs per teixir col·laboracions internacionals i, sobretot, assegurar que cadascuna de les parts de la missió fos desenvolupada pels màxims especialistes en aquella àrea. En total, en els anomenats Acords Artemis, més de 56 països han signat per promoure l’esperit de la missió. Entre ells destaca el cas d’Espanya, que es va adherir al tractat el 2023 després d’una reunió al Palau de la Moncloa.
Espanya també pot presumir de participar de manera directa en la missió Artemis mitjançant el desenvolupament d’alguns components clau i a través d’un projecte centrat en el seguiment de la trajectòria de la nau en si, que durà a terme l’empresa Integrasys juntament amb la Universitat de Sevilla. En una entrevista amb EL PERIÓDICO, l’enginyer espanyol Guillermo González, de l’Agència Espacial Europea (ESA), també explica amb orgull com ha liderat el desenvolupament del Mòdul de Serveis de la nau espacial Orión que, entre altres funcions, proporcionarà oxigen i aigua als astronautes en el viatge cap a la Lluna.
Primera nau lunar amb un vàter, una cuina i un gimnàs
Els primers astronautes que van anar a la Lluna a bord de l'històric programa espacial Apol·lo van haver de viatjar en naus espacials diminutes en què havien de conviure un total de tres astronautes durant tot el recorregut de la missió. Els habitacles eren completament oberts i sense zones de privacitat, de manera que els viatgers espacials estaven obligats a fer les seves necessitats davant dels seus companys connectant una bossa al seu cos, dipositant-hi els residus i després lligant el contingut amb una barreja de bactericida. El procés, a més de poc elegant, solia provocar vessaments, de manera que tampoc era gaire pràctic.
Per evitar aquestes incomoditats, la nau Orion no només s’ha construït per tenir més espai vital, sinó que, a més, incorpora per primera vegada un vàter espacial amb porta perquè els astronautes puguin fer les seves necessitats amb privacitat. Aquest sistema, ja utilitzat a l’Estació Espacial Internacional, està pensat per recollir per separat l’orina i les femtes. El pla és que l’orina s’aboqui a l’espai i que els excrements s’emmagatzemin fins al retorn a la Terra. Entre les comoditats de la nau també destaca una petita cuina i una zona de gimnàs.
Milers d’«astronautes ocults» amb la seva targeta d’embarcament
La missió serà protagonitzada per quatre astronautes entre els quals destaca la primera dona i la primera persona de color en formar part d’un projecte amb rumb a la Lluna: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen. Però, més enllà d’aquests astronautes veterans, Artemis també portarà de viatge el nom de milers d’«astronautes ocults» que s’han sumat a l’aventura de manera simbòlica. Durant l’últim any, almenys 5,6 milions de persones s’han inscrit a la pàgina web de la NASA per obtenir la seva «targeta d’embarcament virtual» i personalitzada per formar part d’aquesta nova missió a la Lluna.
Segons expliquen els impulsors d’aquesta iniciativa, els noms i cognoms de tots els participants d’aquest programa s’inclouran en una targeta SD que viatjarà a bord de la missió. D’aquesta manera, el viatge lunar podrà presumir de comptar amb milers d’astronautes ocults que participaran en aquesta missió històrica.
Una simpàtica mascota en gravetat zero
Durant el programa Apol·lo, la NASA va seleccionar l’emblemàtic Snoopy com a mascota oficial de diverses missions. Entre els vols 10 i 13 del programa, de fet, un peluix del famós gos va viatjar a bord de les naus espacials per indicar, entre altres coses, quan l’habitacle assolia condicions de microgravetat. En el cas d’Artemis, segons ha anunciat recentment la NASA, s’ha escollit com a mascota un petit peluix amb forma de Lluna, galtes envermellides i un simpàtic gorret que emula la geografia terrestre.
El seu disseny i el seu nom, Rise, es van seleccionar entre més de 2.600 propostes enviades des d’escoles d’arreu del món a través d’un programa participatiu. El guanyador va ser un estudiant d’un institut de Califòrnia, que a partir d’ara podrà presumir d’haver format part d’una missió espacial.
Diversos motors reutilitzats de l’era Atlantis
Molts dels elements que integren aquesta missió, com és el cas de la nau espacial Orión, formen part d’una nova generació de tecnologies espacials que, segons afirmen els especialistes, suposen el futur del sector. Però també hi ha elements nostàlgics o, millor dit, heretats. L’exemple més clar són alguns dels motors del colossal coet amb què Artemis viatjarà a la Lluna, el conegut com a Sistema de llançament espacial, en el qual s’integren diversos motors reutilitzats de l’era dels transbordadors espacials. El motor principal de la missió, de fet, ja va volar a l’espai diverses vegades a bord del transbordador Atlantis.
Estrena de vestits espacials
En la primera cursa cap a la Lluna, els astronautes de l’Apol·lo vestien de blanc rigorós, amb vestits voluminosos i grans estructures a l’esquena. En l’estrena d’Artemis, en canvi, s’ha optat per canviar el ‘look’ espacial i apostar per vestits d’un vistós color taronja, amb un disseny més senzill i, sobretot, menys feixucs. El canvi, segons justifiquen els responsables de la missió, és per garantir que els astronautes es puguin moure més fàcilment pels habitacles espacials i operar amb més comoditat en condicions de gravetat zero.
I, per si us ho pregunteu, el taronja fluorescent no és una elecció basada en criteris estètics o en els colors que més afavoreixen les imatges, sinó que respon a qüestions de seguretat. Per exemple, en cas que s’hagi de localitzar els astronautes a l’oceà durant el seu retorn a la Terra.
