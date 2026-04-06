Els astronautes d'Artemis baten un rècord i es converteixen en els humans que han viatjat més lluny de la Terra
La missió els ha dut a més de 400.000 quilòmetres del nostre planeta
Valentina Raffio / Europa Press
La sala de control esclata en aplaudiments. La NASA confirma que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen, els quatre tripulants de la missió Artemis II, s'han convertit en els humans que més lluny han estat del nostre planeta i que, a més, la nau Orión acaba de polvoritzar el rècord de distància de l'Apollo 13, que el 1970 es va allunyar 400.171 quilòmetres del globus terrestre.
La missió Artemis II és el primer vol lunar tripulat en 54 anys i el primer que compta amb una dona i un afroamericà entre els seus protagonistes. Aquesta iniciativa, de 10 dies de durada, té previst realitzar un recorregut complet entre la Terra i la Lluna i, encara que no té previst aterrar en ella, s'enfronta al repte de posar a prova totes les tecnologies que algun dia serviran per a desplegar una base permanent en el sòl lunar. El vol ja els ha portat a més de 400.000 quilòmetres del nostre planeta.
Preparats per sobrevolar la lluna aquest dilluns
La NASA ha dit que l'observació lunar està programada per començar sobre les 14.45 hora de l'est d'EUA (21.45 hora catalana). El sobrevol, d'aproximadament set hores, abasta el període en què la nau espacial Orión estarà prou prop de la Lluna com perquè la tripulació pugui fer observacions detallades de les característiques geològiques de la superfície lunar.
Quan Orión passi per darrere de la Lluna, la missió entrarà en un període d'interrupció de comunicacions programat que durarà uns 40 minuts. Durant aquest temps, la Lluna bloqueja els senyals de ràdio necessàries per mantenir contacte amb la nau. Poc després de la pèrdua de senyal, s'espera que Orión arribi al seu punt més proper a la Lluna, quan estarà a 6.530 quilòmetres de la superfície.
Cap al final de la seva observació, a partir de les 20.35 hores, la tripulació presenciarà un eclipsi solar des de l'espai, quan Orión, la Lluna i el Sol s'alineïn: els astronautes veuran com el Sol desapareix rere la Lluna gairebé una hora. Aleshores veuran una Lluna gairebé enfosquida i aprofitaran per analitzar la corona solar --l'atmosfera més externa del Sol-- tal com apareix en la vora de la Lluna. A les 21.20 acabaran les observacions lunars.
