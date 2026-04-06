Trump, sobre l'ultimàtum a l'Iran: "Podem prendre el país en una nit, i aquesta nit podria ser la de demà"
Els EUA avisen que aquest dilluns llançaran el volum "més alt" d'atacs des de l'inici del conflicte
ACN
El president dels EUA, Donald Trump, ha advertit l'Iran que l'exèrcit nord-americà "pot prendre el país en una nit, i aquesta nit podria ser la de demà". Ho ha dit en una roda de premsa a la Casa Blanca aquest dilluns, en referència a l'ultimàtum que ha imposat al règim dels aiatol·làs perquè obrin l'estret d'Ormuz com a màxim aquest dimarts. Trump ha justificat la força del seu exèrcit explicant el rescat de dos membres del seu exèrcit de l'aire a l'Iran en una operació que ha suposat "buscar una agulla en un paller", ha dit.
El secretari de Defensa dels EUA, Pete Hegseth, ha avisat en la roda de premsa que aquest dilluns llançaran el volum "més alt" d'atacs a objectius iranians des de l'inici del conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà.
